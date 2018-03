später lesen Dormagen Löwenmähnen als Hingucker FOTO: K. Schumilas FOTO: K. Schumilas 2018-03-19T18:17+0100 2018-03-20T00:00+0100

Es sind Landschaften aus Island, die der Apokalypse ein Gesicht geben, Raubkatzen, deren durchdringender Blick bis in die eigene Seele zu reichen scheint,spektakuläre Szenen aus internationalen Handball-Spielen - faszinierende "Augenblicke" , so der Name der Foto-Ausstellung, schenkt Heinz J. Zaunbrecher mit seinen 96 Fotografien derzeit in der Glasgalerie der Kulturhalle.