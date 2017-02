Dormagen: Mehr Verkehrsunfälle - weniger Verletzte

Die Polizei hat die Verkehrsunfallbilanz 2016 vorgelegt. Trotz mehr Unfällen gab es dabei weniger Tote und Verletzte. Von Andreas Buchbauer

Weniger Schwer- und Leichtverletzte sowie weniger Tote durch Verkehrsunfälle - das ist der Kern der Verkehrsunfallbilanz 2016 für den Rhein-Kreis Neuss. Landrat Hans-Jürgen Petrauschke, Detlef Gernandt, Abteilungsleiter der Kreispolizei, und Gerhard Kropp, Leiter der Direktion Verkehr, stellten das Zahlenwerk gestern vor. "Wir können grundsätzlich von einem leicht positiven Trend sprechen", erklärte Petrauschke. "Aber trotzdem ist jeder Tote und Verletzte einer zuviel und bedeutet für Angehörige und Freunde stets großes Leid." Die Zahl aller Unfälle im Rhein-Kreis ist allerdings um 1,6 Prozent gestiegen - auf 13.320 Unfälle.

Im vergangenen Jahr gab es dabei auf den Straßen im Rhein-Kreis Neuss 303 Schwerverletzte (zehn weniger als 2015) und 1315 Leichtverletzte (16 weniger als im Jahr zuvor). Die Zahl der bei Verkehrsunfällen Getöteten sank von elf auf zehn. Bei den Todesopfern handelt es sich um drei Autofahrer, drei Radfahrer und drei Motorradfahrer sowie ein Kind, das in Grevenbroich von einem Auto erfasst wurde, nachdem es auf die Fahrbahn gelaufen war. In Grevenbroich ereigneten sich insgesamt zwei tödliche Verkehrsunfälle (Am Hammerwerk und auf der L 116 bei Elsen), in Rommerskirchen waren es vier (L 69, K 24, an der Kreuzung B59/K26 sowie auf der Lindenstraße), in Neuss drei (Grevenbroicher Straße, auf einem Wirtschaftsweg in Gruissem sowie auf der Koblenzer Straße) und in Dormagen einer (Krefelder Straße).

Insbesondere mit Blick auf Radfahrer appellierte Petrauschke dazu, stets einen Fahrradhelm zu tragen. Das könne Leben retten und schlimmsten Verletzungen vorbeugen. "Alle tödlich verunglückten Radfahrer waren ohne Helm unterwegs", betonte der Landrat. Eine Altersgruppe, die bei der Sensibilisierung für das Tragen von Fahrradhelmen zu den Sorgenkindern zählt, sind Jugendliche. "Kinder sind in der Regel mit Helm unterwegs", sagt Detlef Gernandt. "Aber im Teenageralter bricht das dann ab."

Insgesamt ist die Zahl der verunglückten Radfahrer gestiegen. "Auffällig dabei ist, dass es sich dabei häufig um Alleinunfälle handelt", erklärt Gerhard Kropp. Und: Es sind immer mehr Senioren aktiv an Verkehrsunfällen beteiligt. 2016 waren es 809, 2015 lediglich 747. "Allerdings ist in dieser Statistik zu berücksichtigen, dass die Zahl der Über-65-Jährigen durch den demografischen Wandel auch zugenommen hat", sagte Petrauschke. Trotz mehr Unfällen mit Senioren ist die Zahl der dabei Verletzten jedoch zurückgegangen. 2016 wurden 271 Senioren verletzt, 2015 waren es 286.

Insgesamt zehn sogenannte Unfallhäufungsstellen werden im Kreis demnächst von der Unfallkommission beäugt. In Dormagen handelt es sich um die Bereiche L 280/L 380/Franz-Gerstner Straße, Krefelder Straße (B9)/Zonser Straße/Aldenhovenstraße und Bahnhofstraße in Horrem. Zudem sind die B 477 (Anstel) und die B 59/L 375/K 26 (Sinsteden) im Fokus.

Neben Senioren spielt bei den Unfallpräventionsmaßnahmen im Kreis eine weitere Altersgruppe eine zentrale Rolle: junge Verkehrsteilnehmer. Die Arbeit scheint zu fruchten. Die Zahl der Unfälle auf den Schulwegen im Rhein-Kreis ist 2016 zurückgegangen.

Quelle: NGZ