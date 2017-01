Dormagen: Mit Feuerwerk geht der BSV ins Jubiläumsjahr

Party und Gala-Abend: Mit vielen Mitgliedern und Freunden feierte der Bürger-Schützen-Verein Dormagen den Start von "150 Jahre BSV". Von Carina Wernig

Die Stimmung war bestens: Mit einem Gala-Abend im festlich dekorierten Dormagener Schützenhaus und einer sehr gut besuchten Party im Festzelt nebenan feierte der Bürger-Schützen-Verein (BSV) Dormagen mit rund 600 Mitgliedern und Gästen am Silvesterabend in sein Jubiläumsjahr "150 Jahre BSV". "Wir freuen uns sehr darüber, mit vielen Freunden gemeinsam diesen Start zu feiern", erklärte der Vorsitzende Rolf Starke, der sich mehr Gala-Teilnehmer gewünscht hatte. Während die Gäste im Saal ein Drei-Gang-Menü des Caterers Körschgen und die sehr gute Partyband "Stagies" genossen, füllte sich das Festzelt immer mehr mit Gästen, die zur Musik von DJ Matthias bis weit nach Mitternacht feierten.

Auch das Schützenkönigspaar Uwe und Inge Kosbab feierte mit, im Saal begleitet von seiner Mutter und ihren Eltern. "So beginnt die zweite Hälfte unseres Königsjahrs sehr gut", sagte Uwe Kosbab lachend, der mit seiner Frau, ihren Vorgängern Rainer und Petra Schoo ebenso wie Bürgermeister Erik Lierenfeld und dessen Stellvertreter Hans Sturm vor dem Schützenhaus das große Feuerwerk begutachtete.

Die beiden Letzgenannten konnten am Samstag schon mal den Veranstaltungsort für den städtischen Neujahrsempfang am Sonntag, 8. Januar, in Augenschein nehmen. Denn der BSV stellt der Stadt Dormagen das Festzelt zur Verfügung. "Wir freuen uns auf dieses Ereignis", sagte Starke, der auch bereits auf den Stammtisch am 21. Januar um 15 Uhr im Schützenhaus verweist: "Schützen und ihre Familien sind herzlich eingeladen, gemeinsam über die BSV-Geschichte zu plaudern", sagte der BSV-Chef, der verriet, dass dann auch das neue Video von Filmemacher Andreas Kranz über den BSV gezeigt wird. Zudem werden Heinz Krosch und Heinz Pankalla, die Autoren des gut nachgefragten Jubiläumsbuchs, das in der City-Buchhandlung erhältlich ist, einige Geschichten erzählen.

Das Programm des BSV ist dicht gedrängt, auch das jährlich wechselnde Dr.-Geldmacher-Pokalschießen wird in Dormagen ausgetragen, mit Siegerehrung am 18. März im Schützenhaus Dormagen. Ein Höhepunkt des Jahres ist sicher die Segnungsfeier mit der Übergabe des BSV-Schützenbaums an die Stadt am 30. April um 12 Uhr auf dem Marktplatz. "Die Organisatoren haben bereits tolle Arbeit geleistet", lobt Starke. Der 16,5 Meter hohe Baum soll neben dem Stadtwappen und dem BSV-Wappen auch die Wappen aller Dormagener Schützenzüge sowie der anderen zwölf Schützen- und Heimatvereine des Stadtgebietes zeigen.

Dem 150. Dormagener Schützen- und Heimatfest vom 23. bis 27. Juni ist eine Jubiläumsausstellung ab 6. Mai in der Sparkasse vorgeschaltet. Zum Sonntagsnachmittags-Umzug haben bereits zahlreiche Gruppen von Kitas über Karnevalisten bis zum Seniorenheim zugesagt: "Wir rechnen mit 900 bis 1000 mitmarschierenden Gästen", so Starke. In der zweiten Jahreshälfte stehen unter anderem das Konzert der Höhner am 1. Juli und das große Jubiläumswochenende vom 27. bis 30. Oktober an.

Quelle: NGZ