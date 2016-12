Dormagen: Musical-Team macht Schulaula zur Lagune

Das Tournee-Musical "Die kleine Meerjungfrau" machte jetzt Station in Dormagen. Das Stück kam vor allem bei den kleinen Besuchern gut an. Von Christian Kandzorra

Plötzlich beginnt es heftig zu blitzen und zu donnern. So stark, als würde das Gewitter direkt über die Aula des Bettina-von-Arnim-Gymnasium ziehen. Durch die anspruchsvollen Sound- und Lichteffekte sind die rund 150 Zuschauer des von der Rheinischen Post/NGZ mitpräsentierten Musicals "Die kleine Meerjungfrau" auf einmal mitten im Geschehen - und dabei, als der Prinz die Kontrolle verliert und über Bord geht. Er fällt ins Meer und wird von einer Meerjungfrau vor dem Ertrinken gerettet. Diese Rettung bringt die entscheidende Wende: Denn die Meerjungfrau hat sich unsterblich in den hübschen Prinzen verliebt und will erreichen, dass sich der Prinz auch in sie verliebt. Die Meerjungfrau setzt schließlich alles auf eine Karte und nimmt das Angebot einer Hexe an, die der Nixe einiges abverlangt.

Tatsächlich fieberten die jungen und älteren Zuschauer in der Aula des Gymnasiums kräftig mit und ließen sich von der romantischen Handlung des "Liberi"-Musicals mitreißen. Das Musical-Team, zu dem fünf Schauspieler zählen, tourt derzeit durch Deutschland und bringt das Erfolgsmärchen von Hans Christian Andersen vielerorts auf die Bühnen. Mit 150 Zuschauern war Dormagen am Dienstagabend für die Profis ein eher kleiner Zwischenstopp. Trotzdem brachten sie die Geschichte als fantasievolles Familien-Musical auf die Bühne. "Ein Menschenmann", rief die Meerjungfrau, die von Loraine Ziemke gespielt wurde, etwa in dem Moment erstaunt, als sie den Prinzen namens Peer (Brix Schaumburg) aus dem Wasser rettete.

Im Stück interessiert sie sich für die Menschenwelt und will unbedingt selbst zum Menschen werden. Schnell wird das zu ihrem größten Wunsch. Um Prinz Peer gegen den Willen ihres Vaters, den Meerkönig (gespielt von Christopher Neris) wiederzusehen, lässt sie sich auf einen Deal ein: Sie schenkt der bösen Meerhexe (Anja Dorrer) ihre Stimme - das Einzige, an das sich der Prinz noch erinnert - und wird im Gegensatz dazu von der Hexe in einen Menschen verwandelt. Die Voraussetzung: Der Prinz muss sie bis zum Sonnenuntergang geküsst haben. "Ansonsten bleibt nur noch Meeresschaum von dir übrig", sagt die Meerhexe. Damit beginnt ein großes Abenteuer, das von insgesamt neun Musikstücken begleitet wird.

Die Zuschauer in der BvA-Aula hatten das Gefühl, hautnah dabei zu sein. Auch dann, als sich die treue Krabbe (Carolin Pommert) für die Meerjungfrau einsetzt und mit ihrem Einsatz dazu beiträgt, dass sich der Prinz in die verstummte Meerjungfrau verliebt. Das Musical kam bei den Kindern in der Aula gut an. Was besonders auffällig war: Den Schauspielern gelang es, während der 100-minütigen Spielzeit ihren Charakteren, die sie im Musical vertreten, so treu zu bleiben, dass sie nicht verfälscht wirkten. Außerdem konnten die Akteure auf ein ausgeklügeltes Requisiten-System zurückgreifen: Auf der Bühne fungierten zwei große, entsprechend gestaltete Würfel auf Rollen als Kulissen für die Unterwasserwelt und die der Menschen auf dem Festland.

Quelle: NGZ