Dormagen: Musikschulleiterin setzt auf Kooperation

Ein gutes Jahr hat sie die Musikschule kommissarisch geleitet, seit dem 1. Januar ist Eva Krause-Wohletz offiziell deren neue Leiterin. Und die 53-Jährige hat viele Pläne. So möchte sie auch mit der Musikschule des Rhein-Kreises arbeiten. Von Anneli Goebels

Ein neues Umfeld ist es für sie keineswegs, denn immerhin arbeitet Eva Krause-Wohletz bereits seit 30 Jahren bei der städtischen Musikschule, hat dort Querflöten-Unterricht erteilt und war auch in der musikalischen Früherziehung unterwegs. Dass sie das jetzt zurückfahren, teilweise ganz aufgeben muss, tut ihr zwar leid, aber ihre neue Aufgabe geht sie mit Elan an. Eine übrigens, die sie praktisch schon seit einem Jahr ausübt, aber erst seit dem 1. Januar ist es offiziell: Eva Krause-Wohletz ist die neue Leiterin der Musikschule. Dass sich ihre Ernennung ein wenig hinzog, hatte auch damit zu tun, dass monatelang nicht klar war, ob Dormagens Musikschule in die Trägerschaft des Rhein-Kreises gehen würde. Doch letztlich - nach vielen Gesprächen und Gutachten - entschieden sich Dormagens Politiker dagegen - die Stadt wird ihre Musikschule weiterhin in Eigenregie führen.

Krause-Wohletz' Hauptziel: die Musikschule weiter zu öffnen. Und das will sie vor allem mit unterschiedlichsten Kooperationen erreichen, unter anderem auch mit der Musikschule des Rhein-Kreises. "Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass einige unserer Orchester zusammenarbeiten", sagt sie. Auch möchte sie, dass die Musikschule in den Schulen stärker präsent wird. "Am Norbert-Gymnasium haben wir Bläserklassen, in der Regenbogenschule Rheinfeld das Projekt 'Jedem Dormagener Kind sein Instrument'", sagt sie. Doch gerade im schulischen Bereich könnten die Kooperationen mehr werden. Auch könnte sie sich vorstellen, mit dem Chorhaus etwas gemeinsam auf die Beine zu stellen, ebenso weitere gemeinsame Auftritte mit dem Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr. Und nicht zuletzt stehen Dormagens Senioren auf ihrer Liste, denn die Angebote der Schule richten sich an Interessierte aller Altersgruppen.

Studiert hat Eva Krause-Wohletz an der Düsseldorfer Robert-Schumann Hochschule Instrumental-Pädagogik. Bereits während dieser Zeit hat sie Unterricht gegeben. "Irgendwie" sei sie dann auch nach Dormagen gekommen, habe dort anfangs zwölf Stunden unterrichtet - außer Querflöte auch Klavier und Blockflöte. Querflöte spielt die Mutter zweier Töchter übrigens seit vielen Jahren noch in einer Irish-Folk-Band in Duisburg namens "Sheevon". Damit hat sie auch schon so einige Konzertreisen unternommen, unter anderem nach Belgien und Irland. Die wollen jetzt gut geplant sein, denn die neue Stelle wird die 53-Jährige schon sehr in Anspruch nehmen, vor allem auch mit Verwaltungsaufgaben und dem Einsatz des Personals. Immerhin arbeiten für die Musikschule 18 fest angestellte Lehrer und über 20 Honorarkräfte.

Zusätzlich hat die Musikschule in diesem Jahr ein großes Jubiläum, sie feiert nämlich ihr 50-jähriges Bestehen. "Dazu werden wir natürlich einiges auf die Beine stellen", sagt sie. Doch noch liefen die Planungen, daher wolle sie jetzt nichts weiter verraten. Ob sie halb Dormagen zum Singen bringt? Zuzutrauen wäre ihr das durchaus...

