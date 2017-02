Dormagen: Neue Ehrenamtler helfen Flüchtlingen

Für die neue Unterkunft in Nievenheim gibt es einen Besichtigungstermin, junge Leute wollen sich engagieren. Von Carina Wernig

Noch müssen letzte Arbeiten erledigt werden, aber in der kommenden Woche können die ersten Flüchtlinge in die neue Unterkunft an der Marie-Schlei-Straße in Nievenheim einziehen. Insgesamt bieten die beiden Gebäudeteile hinter der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule Platz für bis zu 90 Asylsuchende. Für sie ist ein "Café Grenzenlos" geplant - erste Ehrenamtler haben sich bereits bei der Stadt gemeldet.

Wie beim "Welcome Center" und der Unterkunft in Rheinfeld bietet die Stadtverwaltung auch in Nievenheim einen Vorab-Besichtigungstermin an, bevor die ersten neuen Bewohner einziehen. "Auch hier geben wir den Nachbarn und allen interessierten Bürgern die Möglichkeit, sich ein eigenes Bild von der Einrichtung zu machen und Fragen zu den täglichen Abläufen zu stellen", kündigt der Erste Beigeordnete Robert Krumbein an.

So hat der städtische Fachbereich Integration für Dienstag, 21. Februar, von 17 bis 19 Uhr zur Besichtigung der Unterkunft an der Marie-Schlei-Straße eingeladen. Die jeweils zweigeschossigen Wohngebäude sind in sechsmonatiger Bauzeit aus Fertigelementen in Holzrahmenbauweise entstanden. Sie beherbergen 19 Wohnungen in der Größe zwischen ein und vier Zimmern. Daneben gibt es einen Gemeinschaftsraum und Büros für die Sozialarbeiter und Hausmeister. "Die Baukosten von 1,5 Millionen Euro werden mit Hilfe der Pauschalen von Bund und Land für die Flüchtlingsbetreuung finanziert", so die Stadt.

"Sehr erfreulich ist, dass sich jetzt auch schon die ersten freiwilligen Helfer für die neue Einrichtung gemeldet haben", berichtet Fachbereichsleiter Volker Lewerenz. Wie in vielen anderen Ortsteilen soll auch in Nievenheim ein "Café Grenzenlos" entstehen, das zur Begegnung einlädt. Dort erhalten die Flüchtlinge mit ehrenamtlicher Unterstützung zugleich Hilfen bei der Alltagsorientierung und erste Sprachkurse. In Nievenheim haben sich bisher junge Menschen aus dem Jugendzentrum "Dreizack" und die evangelische Kirchengemeinde zur Mitarbeit bereiterklärt. Der Helferkreis aus der Kirchengemeinde möchte sich in erster Linie um Familien kümmern, das "Dreizack" um junge Flüchtlinge.

"Wir hoffen, dass weitere Bürger diesem Beispiel folgen, denn dies ist ein ganz wichtiger Baustein bei der Integration der neuen Nachbarn", erklärt Volker Lewerenz. Interessenten, die in der ehrenamtlichen Flüchtlingshilfe tätig werden wollen, können sich bei Michael Lehnen von der Stadtverwaltung unter 02133 257-645 oder per E-Mail an michael.lehnen@stadt-dormagen.de melden.

Zurzeit leben 1014 Asylsuchende in Dormagen, wie der Erste Beigeordnete Robert Krumbein in der Vorwoche im Hauptausschuss berichtete: "Wir erwarten gegenwärtig keine Zuweisungen, da wir unsere Quoten mehr als erfüllt haben." Bis Ende Februar müssen die Flüchtlinge, die in der Unterkunft Am Wäldchen untergebracht sind, umziehen, da dann das ehemalige Bayer-Wohnheim an Covestro zurückgegeben werden muss.

Quelle: NGZ