Dormagen: Neue Tagespflege für 40 Demenzkranke

Im St.-Augustinushaus wurde aus den ehemaligen Räumen der Ordensschwestern in viermonatigem Umbau eine neue Tagespflege-Einrichtung geschaffen. Dort soll die Betreuung von Senioren die Angehörigen entlasten. Von Carina Wernig

Helle Räume mit großen Fenstern, farblich abgestimmte Möbel, eine Terrasse, die auf die Vogelvoliere und den Rosengarten des St.-Augustinushauses hinausgeht - die neue Tagespflege-Abteilung im Seniorenpflegeheim an der Krefelder Straße 82 strahlt Freundlichkeit und Fröhlichkeit aus. "Hier sollen sich unsere Gäste wohlfühlen", erklärt Thomas Schindler, der Leiter des St.-Augustinushauses. Rund 600.000 Euro hat die St.-Augustinus-Seniorenhilfe in den Umbau der ehemaligen Schwesternklausur investiert.

Platz ist dort für 16 Senioren, die von Montag bis Freitag Betreuung und Pflege erfahren. "Wir rechnen mit rund 40 Gästen pro Woche, da nicht Jeder jeden Tag zu uns kommen wird", betont Antje Verbücheln, Leiterin Sozialer Dienst. Mit dieser am 1. Februar startenden Tagespflege sollen pflegende Angehörige entlastet werden. "Wir gehen davon aus, dass die meisten unserer Gäste dement sind", meint Schindler: "Der Bedarf ist groß, die Nachfrage bereits jetzt enorm", weist er auf das Angebot hin, "das die Versorgung von Älteren in Dormagen-Mitte komplettiert." Unter der Leitung von Yann-Boris Quarch werden die Mitarbeiterinnen den Senioren einen festen Tagesablauf bieten, der sich an den Fähigkeiten und Wünschen der Betreuten orientiert. So gibt es Gymnastik ebenso wie kreatives Gestalten, Singen oder Gedächtnistraining. Auch die Mahlzeiten Frühstück, Mittagessen und Kaffeerunde werden gemeinsam eingenommen. Therapie- und Ruheräume sind ebenfalls vorhanden. "Wir werden das alles mit den Kunden abstimmen", erklärt Gesundheitsberaterin Angelika Schotten, die zukünftig in speziellen Sprechstunden auch Senioren im Quartier beraten möchte, nicht nur die Angehörigen der Betreuten. Auch Hausbesuche zur Beratung sind geplant.

In nur vier Monaten Bauzeit wurden Raumzuschnitte geändert, die Fensterfront vergrößert, zwei Parkplätze und eine Rampe für Rollstuhlfahrer gebaut, die eine Anfahrt von behinderten Kunden über die Weingartenstraße ermöglichen soll. In dem Bereich hatten zuvor die Ordensschwestern Celina und Tarcisia bis zu ihrem Umzug Ende April 2015 ins Seniorenstift nach Wevelinghoven gewohnt. Damals war nach 121 Jahren die Ära der Neusser Augustinerinnen zu Ende gegangen, nicht jedoch die Trägerschaft durch die St.-Augustinus-Kliniken Neuss.

Die Betreuung und die Mahlzeiten der Tagespflege werden nach Tagessätzen abgerechnet. Der Tagessatz variiert je nach Betreuungs- und Pflegeaufwand. "Die entstehenden Kosten können durch die Pflegeversicherung gedeckt werden", erklärt Schindler. "Damit die erfahrenen Mitarbeiter am 1. Februar loslegen können, haben wir bereits vor vier Wochen mit der Einarbeitung begonnen", betont Schindler.

Es wird ein kostenfreier Probetag angeboten, an dem Angehörige und Senioren die Tagespflege am St.-Augustinushaus kennenlernen und sich beraten lassen können. Weitere Informationen und Terminvergabe über 02133 28100 oder per E-Mail an tagespflege-dormagen@ak-neuss.de.

Quelle: NGZ