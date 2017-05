Dormagen: Neuer Zusammenstoß auf "Unfall-Kreuzung"

23 Verletzte bei sieben Unfällen seit 2016. Stadt will hausintern über Ampel-Überprüfung sprechen.

Der Kreuzungsbereich Franz-Gerstner-Straße/Provinzialstraße (L 380/L 280) bestätigte am Wochenende seinen Ruf als die mit Abstand gefährlichste Kreuzung in Dormagen: Am Montagnachmittag fuhr ein 29-jähriger Dormagener mit seinen beiden Kindern (sechs und acht Jahre alt) in seinem Ford aus Richtung Hackenbroich kommend in Fahrtrichtung Landstraße 280. An der Kreuzung wollte er nach links in Richtung Delhoven abbiegen, übersah jedoch den entgegenkommenden VW eines 19-jährigen Dormageners. Im Kreuzungsbereich kollidierten beide Fahrzeuge. Dabei wurden die beiden Kinder sowie der Beifahrer im VW leicht verletzt.

Es war bereits der siebte Unfall seit 2016 an dieser Stelle mit insgesamt 23 Verletzten. In der aktuellen Verkehrsunfallbilanz der Kreispolizeibehörde gehört sie zu den zehn sogenannten Unfallhäufungsstellen. Offenbar werden Autofahrer auf der tiefer liegenden L 380 von denen schlechter gesehen, die ihnen entgegenkommen und abbiegen wollen. Der Landesbetrieb Straßen-NRW sagt, dass Ende 2018 der Umbau dieser Kreuzung erfolgen soll. Für eine Überprüfung der Ampelsteuerung sei die Stadt zuständig.

Erster Beigeordneter Robert Krumbein sagt, man werde sich "hausintern wegen die möglichen Änderung bzw. Überprüfung der Ampelphasen abstimmen". Fraglich sei, ob eine andere Ampelschaltung "zielführend" sei, so Krumbein. Ein notwendiges Gutachten koste Geld. Einen separaten Grün-Pfeil für die Linksabbieger in Richtung Delhoven gebe es nicht wegen des hohen Verkehrsaufkommens aus Richtung Nievenheim.

