Dormagen: Nievenheimer erkunden das neue Zuhause für 90 Flüchtlinge

Als vierte neue Unterkunft für Flüchtlinge - von insgesamt fünf - ist das zweiteilige Gebäude an der Marie-Schlei-Straße in Nievenheim an den Start gegangen. Zahlreiche Nachbarn und andere Interessierte nutzten am Dienstagabend die Gelegenheit, sich drei Wohnungen und den Gemeinschaftsbereich, in dem auch Büros für Sozialarbeiter eingerichtet werden, anzuschauen. Für bis zu 90 Flüchtlinge sind die Wohneinheiten - vom Einraum-Zimmer bis zur Vier-Zimmer-Wohnung - ausgerichtet. 30 Flüchtlinge sind dort bereits untergebracht, weitere folgen in den nächsten Tagen. So waren bereits erste Begegnungen der neuen Nachbarn möglich. "Wir mussten unsere Unterkunft Am Wäldchen zum Teil schon räumen, so dass wir schon vor dem Besichtigungstermin mit dem Umzug begonnen haben", erklärte Volker Lewerenz, Leiter des Fachbereichs Integration. Mit dem Eigentümer Covestro war vereinbart worden, das ehemalige Bayer-Wohnheim bis Ende Februar zurückzugeben.