Dormagen: Oberstufenpartys verlassen Köln

Dormagener Organisatoren setzen künftig auf andere Veranstaltungsorte. Von Stefan Schneider

Die Zeiten ändern sich, die Trends auch: Die Oberstufenpartys mit Dormagener Gymnasien in Kölner Clubs, die vor vier, fünf Jahren noch schwer angesagt waren und auf großes Besucherinteresse stießen, sind offenbar weitgehend out. Das jedenfalls ist die Erfahrung der Dormagener Veranstalter Valentin Gongoll und Simon Rodenkirchen und ihrem Unternehmen Nightwork Entertainment. Zuletzt sei das Interesse immer stärker abgeflaut, trotz des Engagements von namhaften Künstlern hätten nur noch 100 bis 200 Dormagener Oberstufenschüler den Weg nach Köln gefunden, berichtet Gongoll: "Der Zuspruch war einfach zu gering." Deshalb habe sich Nightwork Entertainment entschlossen, auf andere Veranstaltungen und Konzepte umzusatteln. Große Ereignisse wie das Strabi-Festival und das Homecoming-Festival seien davon aber nicht betroffen, stellte Gongoll klar.

Über die Gründe für das gesunkene Interesse an Oberstufenpartys kann auch er nur spekulieren. Als eine mögliche Erklärung führt er die wachsende Bedeutung der sozialen Medien an. "Die eigene Schule ist vielleicht nicht mehr so der Mittelpunkt des Lebens, wie sie das noch vor einigen Jahren war", mutmaßt er. Oberstufenschüler verabredeten sich nun eher schulübergreifend mithilfe des Internets als mit den unmittelbaren Kurskameraden.

Als Konsequenz daraus tüfteln die Verantwortlichen von Nightwork Entertainment an neuen Konzepten für ein etwas älteres Publikum (18+). Eines davon sind laut Gongoll "Sessions", die bis auf Weiteres einmal im Monat sonntagsabends in einem zunächst geschlossenen Raum mit geladenen Gästen und Discjockeys stattfinden. Ein Livestream bei Facebook soll Interesse bei jenen wecken, die gerne selber einmal an einer solchen Veranstaltung teilnehmen möchten.

Quelle: NGZ