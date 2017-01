später lesen Dormagen Österreicher interessieren sich für "Dormagener Modell" FOTO: Stadt FOTO: Stadt Teilen

2017-01-16

Das "Netzwerk Frühe Förderung" für Familien ist in Dormagen engmaschig geknüpft, um so früh wie möglich Kinder und ihre Eltern zu fördern und zu unterstützen. Das deutschlandweit anerkannte "Dormagener Modell" der frühen Hilfen hat sich auch bis zum Nachbarn Österreich herumgesprochen. So erhielt jetzt das Dormagener Jugendamt Besuch aus Vorarlberg.