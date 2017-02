Dormagen: Polizei rätselt: Opfer und Täter fehlen

13-Jähriger beobachtete am Samstag möglichen Überfall auf eine Frau auf dem Bahnsteig im Bahnhof.

Für die Polizei ist es eine ungewöhnliche Situation: "Wir haben weder Täter noch Opfer", sagt Pressesprecherin Daniela Dässel. Gleichwohl geht sie von einer möglichen Straftat aus, von der sie von einem Jungen erfuhr. Der 13-Jährige hatte am Samstag gegen 14 Uhr beobachtet, wie auf einem Bahnsteig des Dormagener Bahnhofs eine Frau von mehreren Personen bedrängt wurde. Sie wurde seinen Aussagen nach dazu genötigt, den Inhalt ihrer Einkaufstasche auf dem Boden auszuleeren. Die Dame habe einen aufgelösten Eindruck gemacht, so Dässel, so dass der 13-Jährige eine mögliche Straftat vermutete. Aber bis gestern Nachmittag lag bei der Polizei keine entsprechende Anzeige vor.

Der Junge selbst saß in einer Regionalbahn und bei dem Stopp in Dormagen wurde er Augenzeuge des Vorfalls. Zu Hause erzählte er seiner Mutter davon, die abends die Polizei anrief. Aufgrund der Zeugenangaben hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Von dem vermeintlichen Opfer ist lediglich eine Beschreibung bekannt. Der 13-Jährige gab an, es habe sich um eine "ziemlich große" Frau mit kurzen, blonden Haaren und einer breiten Statur gehandelt. Sie trug eine Rewe-Einkaufstasche bei sich. Die Polizei bittet die beschriebene Unbekannte oder Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich beim Kriminalkommissariat in Dormagen zu melden (Telefon 02131 3000), um klären zu können, ob es sich um eine Straftat gehandelt haben könnte und um Infos zu möglichen Tätern zu erhalten.

(schum)