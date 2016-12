später lesen Dormagen Polizei sucht nach Besitzern von gestohlenem Schmuck FOTO: Polizei Dormagen FOTO: Polizei Dormagen Teilen

Die Polizei hat am Donnerstag in Dormagen zwei Männer festgenommen, die in Verdacht stehen, Einbrüche begangen zu haben. Nun suchen die Beamten die Besitzer des sichergestellten Diebesguts.