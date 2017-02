Dormagen: Prinzenpaar vertreibt das "Trumpeltier"

Dormagens Bürgermeister und Freizeit-Cowboy Erik Lierenfeld wurde gestern beim Rathaussturm von Prinz Martin II. und Prinzessin Alina in die Wüste geschickt - zusammen mit seinem merkwürdigen Klepper "Donald". Von Stefan Schneider

Es war schon ein ziemlich komisches Viech, auf dem Dormagens Ober-Cowboy Erik Lierenfeld gestern zur Eröffnung des Straßenkarnevals angeritten kam. Das Fell rötlich-braun, fast wie ein Eichhörnchen, und um den Hals des Kleppers baumelte eine rote Krawatte. "Das ist Don", klärte Lierenfeld auf, "aber das ist nur die Kurzform des Namens. In Wirklichkeit heißt mein Pferd Donald." Pferd? Es war wohl eher ein "Trumpeltier", das der Bürgermeister da im Zaum zu halten versuchte. Das gelang ihm zwar, doch der geballten Narrenmacht beim Rathaussturm musste er sich beugen. Prinz Martin II. und Prinzessin Alina schickten Don und Erik, unterstützt von zahlreichen Jecken auf dem gut gefüllten Paul-Wierig-Platz, zumindest vorübergehend in die Wüste.

Lierenfeld nahm's gelassen. Doch bevor er den Rathausschlüssel an die Kinderprinzessin und Bürgermeisterin der Zukunft Julia I. (Hauptmann) herausrückte, rief er alle Feiernden zu Toleranz und Offenheit auf. Sein Credo: "Ob Rothaut oder Bleichgesicht, an Karneval herrscht Friedenspflicht." Und reimte weiter: "Wir stehn ein für kölsche Gebote und das Grundgesetz, egal ob im realen Leben oder im Netz. Hassprediger und Terroristen kriegen uns nicht klein, wir werfen nicht den ersten Stein." Da war die Kinderprinzessin ganz auf seiner Seite. "Alle Menschen, ob groß, ob klein, sollen friedlich miteinander sein", bekräftigte sie, während Prinz Martin und Prinzessin Alina zum Feiern mit Menschen aus allen Altersklassen und Herkunftsländern aufriefen. Grenzenlos jeck sein also - und dabei "die Sorgen vergessen, erst recht die Geschäftsinteressen", verfügte Martin II.

FOTO: Bretz, Andreas

Vorm Historischen Rathaus gaben sich unterdessen - moderiert von Michael Dries und musikalisch begleitet von Peter Pick - die Karnevalsgesellschaften die Klinke in die Hand: die IG Delrather Karneval, die KG Ahl Dormagener Junge, die KG Sonndachsjecke, die KG Thalia Blau-Weiß Delhoven, die KG Rot-Weiß Feste Zons und die KG Rot-Weiß Stürzelberg. Sie hatten Tanzcorps dabei - und jede Menge Majestäten: die Sonndachsjecke ihr Kinderdreigestirn mit Prinz Jam-Joel (Dellhofen), Bauer Anneke (Müller) und Jungfrau Mirja (Lamczek), die Thalia das Dreigestirn mit Prinz Christian II. (Panitzke), Bauer Markus (Schmalbuch) und Jungfrau Maike (Mike Leube), die Zonser Prinz Lisa I. und Prinzessin Fee I. Die Stürzelberger kamen mit Dreigestirnen im Doppelpack: Prinz Georg II. (Kamphausen), Bauer Manuel (Richter) und Jungfrau Rosi (Dirk Rosellen) für die erwachsenen Jecken, Prinz Jannis (Schmitz), Bauer Celina (Hahn) und Jungfrau Rieke (Schmitz). Ordentlich gefeiert wurde auch im Historischen Rathaus selbst, wo Verwaltungsmitarbeiter, Politiker und andere Amtsträger um das schönste Kostüm wetteiferten. Für zusätzliches Prickeln sorgten Brausebärchen auf den (Steh-)Tischen.

Quelle: NGZ