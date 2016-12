Dormagen: Rat stimmt vierzügigem Sekundarschul-Ausbau zu

Einstimmig votierten die Politiker in ihrer letzten Ratssitzung in diesem Jahr für den vierzügigen Ausbau der Sekundarschule. Das war keine Überraschung. Von Anneli Goebels

Schulleiterin Bettina Mazurek war bereits nach dem einstimmigen Beschluss in der letzten Schulausschusssitzung davon ausgegangen, dass der nicht mehr gekippt werde. Damit stimmte das Gremium dafür, dass in den nächsten Jahren dort knapp 5,2 Millionen Euro ausgegeben werden - so viel wie für keine andere Schule im Stadtgebiet. Dabei hatte die Sekundarschule von Anfang an Akzeptanzprobleme, die Klassen konnten erst immer in einem zweiten Anmeldedurchgang "gefüllt" werden. Vierzügig ist die Sekundarschule übrigens jetzt schon in allen drei Jahrgangsstufen (5 bis 7) - allerdings das noch mit einer Sondergenehmigung der Bezirksregierung. Ab dem Schuljahr 2017/18 soll es dann offiziell werden: In allen Jahrgängen durchgängig Vierzügigkeit. Die energetische Sanierung startet noch in diesem Jahr. Wenn alles klappt, soll bis zum Schuljahr 2018/19 alles fertig sein - für die Schule der "Wertschätzung, Vielfalt, Lernkultur und Inklusion", wie Bettina Mazurek betont, die für die Schüler eine große Chance in dieser durch den Landes-Schulfrieden gegründeten Schulform sieht und die sicher ist: "Zehn Jahre braucht eine Schulform, bis sie sich etabliert hat."

Gebraucht werden die Plätze an der Schule dringend, denn wenn im kommenden Jahr die Hauptschule und in drei Jahren die Realschule am Sportpark auslaufen, bleiben für Kinder mit Hauptschulempfehlung in Dormagen nur noch die Gesamtschule in Nievenheim sowie eben die Sekundarschule übrig. Und die wird bald eine rundum erneuerte Schule sein.

Quelle: NGZ