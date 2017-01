später lesen Dormagen Rockiger Jahresabschluss in der Kulturkirche weckt Erinnerungen FOTO: Anja Tinter FOTO: Anja Tinter Teilen

Fünf Herren in karierten Holzfällerhemden rockten am Freitagabend den Gemeindesaal an der Ostpreußenallee und versetzten ihr Publikum und sich selbst dabei in die Jugend zurück. Die Musiker traten zum zweiten Mal bei der Friday-Night-Reihe in der Kulturkirche auf und coverten die berühmten Songs der amerikanischen Rockband "Creedence Clearwater Revival" (CCR).