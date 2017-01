Dormagen: Schnee sorgt für Spaß und Aufregung

Wegen Schneelast musste das Nievenheimer Hallenbad gestern schließen. Von Anneli Goebels

Der Schneefall war rechtzeitig angekündigt, und so waren auch die Fahrzeuge schon früh im Einsatz - vor dem Berufsverkehr. "Und als der einsetzte, fing es eh schon wieder an zu tauen", sagt Gottfried Koch, Leiter der Technischen Betriebe Dormagen (TBD). Vorsichtshalber sei aber bereits vor dem Wochenende eine Rufbereitschaft angesetzt worden. "Für den Winterdienst haben wir 40 Mitarbeiter, die in zwei Gruppen arbeiten, im Einsatz", erklärt Koch.

Bei "vager" Wetterlage müssen davon schon einige gegen drei Uhr morgens an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet nachschauen, wie die Lage ist. "Gestern Morgen aber war sie nicht vage, sondern klar", so Koch, da es vom Deutschen Wetterdienst eine konkrete Warnung gab. Daher seien gegen fünf Uhr drei Fahrzeuge der TBD gestartet, um die Hauptverkehrsstraßen im Stadtgebiet vom Schnee zu befreien. Später folgten dann die Kolonnen, die mit Streusalz unterwegs waren. "Dann werden die Bushaltestellen, Kreuzungen, Fußgänger- und Schulwege bestreut", sagt Koch. In welcher Reihenfolge, dafür gebe es genaue Einsatzpläne. Erneuter Schneefall sei nun erst einmal nicht angesagt, nur Regen. "Dennoch achten wir natürlich auf die Temperaturen. Denn wenn die unter null Grad fallen, droht auf den nassen Straße Glatteis", so der TBD-Leiter weiter. Jedenfalls sind die Salzlager der Stadt voll.

Ziel der TBD ist es, dass die Räumkräfte von 7 bis 20 Uhr für einen verkehrssicheren Zustand der Dormagener Straßen sorgen. Eigentümer müssen dafür sorgen, dass Gehwege an ihren Grundstücken von Schnee und Eis befreit sind. Bei Glätte muss mit abstumpfenden (Sand, Granulat) oder auftauenden Stoffen (Salz) gestreut werden. Gehwege mit Bäumen, angrenzendem Grün und begrünte Flächen dürfen nicht mit Salz oder sonstigen auftauenden Mitteln behandelt werden.

Geschlossen war übrigens gestern das Nievenheimer Hallenbad - und zwar wegen der Schneelast auf dem Dach, wie SVGD-Geschäftsführer Klaus Schmitz mitteilte.

