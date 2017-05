Dormagen: Schnelles Internet auch für das Blechhof-Viertel

Bund genehmigt Förderantrag für Highspeed-Anschlüsse. "Weiße Flecken" können jetzt beseitigt werden.

Eine positive Nachricht gibt es bei dem Förderantrag, den der Rhein-Kreis Neuss gemeinsam mit der Stadt Dormagen zur flächendeckenden Versorgung mit schnellem Internet gestellt hat. Mit Hilfe von Bundes- und Landeszuschüssen sollen beim Breitband-Ausbau letzte kleinere Lücken in Knechtsteden, dem Blechhof-Viertel in Delhoven und der Nachtigall-Siedlung zwischen Horrem und St. Peter geschlossen werden. Dies sind so genannte "weiße Flecken", wo die Datenübertragungsrate unter Einbeziehung aller eigenwirtschaftlichen Ausbaupläne der Netzbetreiber in den kommenden drei Jahren noch unter 30 Megabit pro Sekunde im Download liegen wird.

"Der Bund hat unserem Förderantrag inzwischen zugestimmt", berichtet die städtische Beigeordnete Tanja Gaspers. Seit dem 1. Mai hat beim Kreis auch schon ein mit Landesmitteln finanzierter Breitbandkoordinator seine Arbeit aufgenommen.

Das Förderprogramm soll dazu beitragen, Highspeed-Anschlüsse für die jeweiligen Anbieter rentabel zu machen und in einem ersten Schritt flächendeckend eine Übertragungsrate von 50 Megabit pro Sekunde zu erreichen. Der Rhein-Kreis Neuss erhält dazu 3,9 Millionen Euro vom Bund. Als Landesanteil werden 3,6 Millionen Euro erwartet.

Dormagen steht damit vor einer kompletten Versorgung mit schnellen Datenautobahnen. Erst vor einer guten Woche hat die Telekom damit begonnen, 2900 weitere Haushalte mit schnellem Internet zu versorgen und den Ausbau in Dormagens Ortsteilen Hackenbroich und Delhoven gestartet. Dort müssen neben der Aufrüstung der Verteiler zu Multifunktionsgehäusen etwa vier Kilometer Glasfaserkabel plus ebenfalls etwa vier Kilometer Fernspeisekabel verlegt werden. Die Bundesnetzagentur schreibt der Telekom in diesen beiden Ortsteilen vor, bis wann das Projekt abgeschlossen sein muss: in Hackenbroich bis Oktober dieses Jahres, in Delhoven bis Februar 2018.

Im März waren die Arbeiten für ein schnelles Internet im Großteil von Dormagen abgeschlossen. Mit dem Dormagener Norden haben der Dormagener Energieversorger evd und Kooperationspartner NetCologne schnelles Internet für 23.600 Haushalte in der Stadt gelegt. Im gesamten Ausbaugebiet sind Surf-Geschwindigkeiten von bis zu 100 Mbits verfügbar.

(schum)