Jahresrückblick Rhein-Kreis Neuss: Dormagen: Stadt bereitet Ausbau von Kindertagesstätten vor

Für Familien mit kleinen Kindern ist Dormagen attraktiv. Ablesen lässt sich das an der Nachfrage für Wohnraum zum Beispiel in Neubaugebieten wie dem Malerviertel III und Nievenheim IV. Daraus resultiert freilich die Aufgabe für die Stadt, eine möglichst ausreichende Zahl an Betreuungsplätzen vorzuhalten. Nach Schätzung des Ersten Beigeordneten Robert Krumbein werden in Dormagen in den kommenden vier Jahren gut 500 zusätzliche Plätze in Kindertagesstätten benötigt.