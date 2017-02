Dormagen: Stadt sucht neue Identität für Dormagen

Am 2. Januar hat Michael Bison als Geschäftsführer der neuen Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dormagen (SWD) die Arbeit aufgenommen. Sechs Wochen später wird er heute seinen "ersten Aufschlag", wie er es nennt, in der Öffentlichkeit nehmen. In der Ratssitzung sollen die Mitglieder ein Standortmarketing-Konzept verabschieden, das seine Handschrift trägt. Bison sagt: "Die Stadt benötigt zur positiven Stärkung ihres Images eine klare Kommunikationsstrategie und ein Standortmarketing, in dem eine Dachmarke für die ganze Stadt aufgebaut wird." Das hat seinen Preis. Mit der Ausarbeitung eines solchen Konzepts sowie einer Dachmarke soll eine Agentur beauftragt werden, die Gesamtkosten liegen bei 100.000 Euro.

Warum die Verpflichtung von Externen notwendig ist, begründet der neue Wirtschaftsförderer so: "Ich habe bislang zwei Mal ein solches Prozedere mitgemacht und weiß daher, dass es notwendig ist, Profis mit der Entwicklung einer Marke und eines Logos zu beauftragen. Das Ergebnis soll Hand und Fuß haben. Wir bei der SWD sind keine Werbeagentur." Zudem ergebe sich durch die Arbeit einer Fachagentur "eine ganz andere Außenwirkung". Die Notwendigkeit eines solchen Konzeptes steht für ihn außer Frage. Er hat in der kurzen Zeit und in Gesprächen festgestellt, dass es eine nur "gering ausgeprägte Identifikation der Bevölkerung in den einzelnen Ortsteilen mit der Gesamtstadt" gebe. Nach der Kommunalen Neugliederung 1975 ist "nie ein wirkliches Gemeinschaftsgefühl für ganz Dormagen entstanden". Das muss anders werden. Auch, dass Dormagen in der Außen-Wahrnehmung vor allem durch Industrie und Industrieanlagen geprägt ist, die entlang der Autobahn liegen. Hinzu kommt, dass es trotz "vieler guter Aktivitäten kein Gesamtkonzept zur Darstellung Dormagens gibt".

Dabei ist in dem Projekt "Zukunftsstadt Dormagen" deutlich geworden, dass den Bürgern das Thema Gemeinschaft und Zusammenleben besonders wichtig ist. "Auch dort wurde festgestellt, dass eine neue Dormagener Identität und ein neues Selbstverständnis sehr wichtig sind, um die Stadt positiv zu entwickeln". Daher soll eine Dachmarke mit großer Reichweite entwickelt werden, "Ich denke dabei an eine Mitmach-Kampagne, in die sich alle Akteure, die von einem besseren Standortimage profitieren, einbringen können", sagt Bison.

Das Thema Dachmarke ist nicht neu. Vor vier Jahren nannte der damalige CDU-Parteivorsitzende André Heryschek, der künftig in der neuen SWD arbeiten wird, eine starke Dachmarke als notwendig, um eine "fühlbare Stadtidentität" zu erzeugen. Auslöser war eine IHK-Studie das Dormagener Stadtmarketing kritisch sah. Der damalige Bürgermeister Peter-Olaf Hoffmann äußerte sich zurückhaltend: "Wir haben bereits mit ,mittendrin' eine Dachmarke und sollten uns nicht an neuen Initiativen verheben."

