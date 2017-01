Dormagen: Stadt will mehr Plätze in Großtagespflege

Stadt will mehr Plätze in Großtagespflege

Weil dringend weitere Betreuungsangebote besonders für Kinder unter drei Jahren benötigt werden, soll das Modell mit zwei Tagesmüttern und bis zu neun Kindern ausgebaut werden. Der Dormagener Sozialdienst will dabei auch einsteigen. Von Stefan Schneider

An fünf Stellen im Dormagener Stadtgebiet gibt es sie bereits, doch das Angebot der Großtagespflegeplätze soll weiter ausgebaut werden. Aktuell werden für eine sechste Einrichtung mit bis zu neun Kindern eine geeignete Wohnung und mindestens zwei Tagesmütter gesucht, teilt Stadtsprecher Harald Schlimgen mit.

"Ich arbeite jetzt seit rund 30 Jahren bei der Stadt Dormagen und habe es in dieser ganzen Zeit noch nie erlebt, dass wir nicht ausreichend Kindertagesstättenplätze anbieten konnten. Aber zurzeit ist es wirklich eng", berichtet Martina Hermann-Biert, Leiterin des Fachbereichs Jugend, Schule, Soziales und Wohnen. Hermann-Biert betont, dass dies keineswegs an unzureichender Planung liege. Vielmehr habe sich das Anmeldeverhalten und die Einstellung zahlreicher Eltern deutlich verändert. Die Kinder würden im Schnitt erheblich früher als in der Vergangenheit in einer Betreuung untergebracht. Zudem seien die Gruppen kleiner geworden, was ja auch erwünscht sei.

Zwar plane die Stadt bekanntlich, die Kindertagesstätten auszubauen. Doch das brauche natürlich Zeit. Deutlich schneller kann eine Großtagespflege an den Start gehen. Künftig ist dabei auch der gemeinnützige Jugendhilfeträger Dormagener Sozialdienst (DoS) mit im Boot, für den das Thema Großtagespflege noch Neuland ist, wie DoS-Prokuristin Helene Rosellen bestätigt. Zu den Rahmenbedingungen hat sie aber bereits klare Vorstellungen. "Es wäre schön, wenn wir eine Drei-Zimmer-Wohnung mit Küche auf der "Schiene" Dormagen-Mitte und Rheinfeld bekämen. In dem Bereich ist der Bedarf an Betreuungsplätzen aktuell besonders hoch", sagt sie. Für die Wohnung reichten 60 bis 70 Quadratmeter Fläche wahrscheinlich aus. Rosellen kann sich im Übrigen vorstellen, dass der DoS nicht nur eine, sondern sogar zwei neue Großtagespflegestellen ins Leben rufen könnte.

Die Tagesmütter, die von weiteren Kräften unterstützt werden sollen, müssen eine 180 Stunden umfassende Qualifizierung mit anschließender Prüfung erfolgreich absolviert haben, um das nötige Zertifikat für ihre Tätigkeit zu bekommen, erklärt Martina Hermann-Biert. Die Fachbereichsleiterin macht darauf aufmerksam, dass die Beschäftigung als Tagesmutter - Tagesväter sind genauso willkommen - auch finanziell durchaus interessant sein könne: "Das ist viel mehr als bloß ein Obolus." Und: Die Kosten für die Qualifizierung könnten bis zum vollständigen Betrag erstattet werden.

Hermann-Biert und Rosellen machen deutlich, dass die Betreuungskräfte durchaus etwas älter sein könnten, gerade wenn sie bereits eigene Kinder großgezogen hätten. Erfahrung sei im Erziehungsbereich sehr wertvoll. Und auf die Betreuungskräfte warteten schließlich "pädagogische und lebenspraktische Aufgaben", wie Hermann-Biert hervorhebt.

Quelle: NGZ