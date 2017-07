Dormagen: Stadtbusse gehen zum 20. Geburtstag auf "Kultouren"

Fahrten mit Musik, Lesungen, Porträts und Pantomime.

Dormagens rot-weiße Stadtbusse feiern Geburtstag: Seit mittlerweile 20 Jahren gehören sie zum Stadtbild. Aus diesem Anlass kommen die Linien am kommenden Freitag, 7. Juli, auf "(Kul)touren", wie das Unternehmen schreibt. Dahinter verbirgt sich ein ungewöhnliches "Begleitprogramm" für die Passagiere, das diese in der Zeit von 11 bis 17 Uhr auf allen sechs Linien erleben und genießen können. Schwerpunkte: Musik, Schauspiel, Literatur. Auch Pantomime, Violinenmusik und Porträtzeichnen sind vorgesehen und sollen die Fahrgäste erfreuen und unterhalten. Die jeweiligen Künstler sorgen jeweils zwei bis drei Stunden für neue Buserlebnisse, schreibt Andrea Kunz, Vertriebsleiterin der Stadtbus Dormagen GmbH, in einer Pressemitteilung.

Die Angebote auf den einzelnen Linien im Überblick:

Linie 887 11.19 Uhr ab Bahnhof Dormagen: Unter dem Titel "Jazz meets Stadtbus", bringt der bekannte Dormagener Gitarrist Sven Jungbeck mit jazzigen Stücken Rhythmus in den Bus.

Linie 885 12.42 Uhr ab Marktplatz: "Ohne Worte", heißt es auf der Strecke dieser Linie. Damit ist aber nicht etwa Sprachlosigkeit aus Empörung oder Unverständnis gemeint, sondern ein eindrucksvolles, stummes Schauspiel. Die Pantomimin Maja Maria lässt bei ihrem Auftritt im Bus ihren Körper sprechen.

Linie 886 12.49 Uhr ab Bahnhof Dormagen: Wer dort einsteigt, den erwartet "Salonmusik im Nahverkehr". Klassik statt Hektik ist das Motto bei Violinistin Tatjana Faber.

Linie 882 11.02 Uhr ab Bahnhof Dormagen: "Mach ein Bild von mir", können die Passagiere auf der Linie 882 die Schnellzeichner Gerald Sigel und Peter Engländer auffordern. Die Künstler werden dann zwischen Ein- und Ausstieg die Gesichter der Fahrgäste mit Kohle zu Papier bringen.

Linie 881 12.53 Uhr ab Bahnhof Dormagen: Ein Mann mit prominentem Namen, aber nicht der berühmte Entertainer, spielt auf der Mundharmonika Blues im Bus: Thomas Gottschalk wird das typische Südstaaten-Gefühl wecken.

Linie 884 13.07 Uhr ab Bahnhof Dormagen: Gisela Schäfer liest ausgewählte Kurztexte bekannter Autoren zum Thema Reise.

Stadtbus-Infos gibt's am Marktplatz und im Kunden-Center am Bahnhof.

Quelle: NGZ