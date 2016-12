später lesen Dormagen Stelten: "Entscheidung für ein Dekanat im Kreis ist richtig" FOTO: Lber FOTO: Lber Teilen

Twittern







Einige Katholiken mögen den Wegfall der Dekanatsebene bedauern, Pfarrer Peter Stelten nicht. "Diese Reform war längst überfällig", kommentiert er die Zusammenlegung des Dekanates Neuss/Kaarst (mit Büderich und Glehn) und Grevenbroich/Dormagen am 1. Januar 2017 zum Dekanat Rhein-Kreis Neuss. Dieser "logische Schritt" vollziehe nur das nach, was in der Praxis längst gelebt werde, meint Pfarrer Stelten: "Auf Laienebene gibt es schon längst den Kreis-Katholikenrat, und auch wir Leitenden Pfarrer im Gebiet des neuen Kreisdekanates haben uns immer schon auf Kreisebene getroffen." In Dormagen gibt es mit der fusionierten Pfarre St. Michael Dormagen-Süd und dem Seelsorgebereich Dormagen-Nord nur noch eine Pfarre und einen Pfarrverband.