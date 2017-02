später lesen Dormagen Straberger ärgern sich über Matsch auf unbefestigtem Waldparkplatz 2017-02-22T18:47+0100 2017-02-23T00:00+0100

Er bietet kein schönes Bild: Der Waldparkplatz verwandelt sich nach Starkregen oft in eine "Seenplatte", ist matschig und nicht gut zu nutzen. Daher hatten Straberger im Vorfeld des Stadtteilgesprächs mit Bürgermeister Erik Lierenfeld darum gebeten, die Parkfläche am Sandweg in der Nähe der Waldstraße zu befestigen. "Das ist kein Aushängeschild für uns", sagte ein Straberger verärgert. Im mit knapp 45 Besuchern besetzten Hubertussaal erklärte Lierenfeld am Dienstag, dass die Technischen Betriebe Dormagen (TBD) den Parkplatz einmal im Jahr, nun im Frühjahr, "nachschottern". "Eine weitere Befestigung ist nicht möglich, da aus Naturschutzgründen der Parkplatz nicht asphaltiert werden darf", erläuterte der Bürgermeister die Vorgaben des Rhein-Kreises. Die Fläche, die der Stadt gehört, solle als Parkplatz genutzt werden. "Da es dort mehrere Baustellen gibt, kommt viel Schmutz hinzu", erläuterte TBD-Leiter Gottfried Koch. Lierenfeld betonte, dass Lastwagen, die dort parken dürften, vom Ordnungsamt dann ein Knöllchen bekämen, wenn sie quer geparkt seien - ein weiteres Ärgernis für Straberger. Von Carina Wernig