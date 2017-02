später lesen Dormagen TSV rechnet mit weiterer Förderung für Spitzensport FOTO: TSV FOTO: TSV 2017-02-28T19:02+0100 2017-03-01T00:00+0100

Mit den Säbelfechtern mischt der TSV Bayer Dormagen in der Weltklasse mit, Leichtathleten und Schwimmer erreichen Spitzenniveau, beim Sportinternat in Knechtsteden ist der TSV ebenfalls mit an Bord. Das alles kostet Geld. Ob die Fördermittel künftig noch genauso fließen werden wie zurzeit, ist durch das neue Förderkonzept für den deutschen Leistungssport, das bis Ende 2018 vollständig umgesetzt werden soll, unklar. Bei den Verantwortlichen im Verein herrscht eine Mischung aus Gelassenheit und Zuversicht, dass sich die Auswirkungen in Grenzen halten. Als positives Signal wertet Hans-Peter König, Vorstand Sport und Bildung beim TSV, dass beispielsweise die Sportstiftung NRW "ihre Förderung bis Ende des Jahrs verlängert hat".

