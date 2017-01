Am späten Freitagabend ist in Dormagen ein Taxifahrer überfallen worden. Zwei Männer verletzten ihn mit Pfefferspray und stahlen seine Geldbörse. Die Polizei sucht Zeugen.

Laut Polizei bestellten die späteren Täter das Taxi zum Parkplatz der Volkshochschule an der Langemarkstraße. Als der Fahrer gegen 23.40 Uhr an der Volkshochschule ankam, soll ein Mann an die Fahrertür getreten sein und durch die heruntergelassene Scheibe Pfefferspray in die Augen des 62-Jährigen gesprüht haben. Anschließend soll er die Tür geöffnet und gefragt haben, wo der Fahrer sein Geld aufbewahre.

Ein zweiter Täter soll an der Beifahrerseite die Geldbörse des Fahrers an sich genommen haben. Die beiden flüchteten in unbekannte Ricthung.

Der Taxifahrer wurde von Rettungskräften behandelt. Eine Beschreibung des Täters mit dem Pfefferspray konnte der Mann nicht abgeben. Bekannt ist nur, dass der Gesuchte akzentfrei Deutsch sprechen soll. Der andere Täter habe ein schmales Gesicht gehabt und eine dunkle Kapuzenjacke getragen, die Kapuze über den Kopf gezogen.

Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein. Dabei erschienen zwei Personen als tatverdächtig. Später stellte sich jedoch heraus, dass diese Männer vermutlich nicht die Täter sind. Gegen einen von ihnen, einen 32-Jährigen aus Köln, lag allerdings ein Haftbefehl vor, er wurde festgenommen.

Da die Täter noch flüchtig sind, bittet die Kriminalpolizei um Hinweise unter der Rufnummer 02131 / 3000.

(lsa)