Dormagen: Wegwerfgesellschaft als Unterrichtsthema

Schüler der Sekundarschule und des Norbert-Gymnasiums lernen Nachhaltigkeit bei Multivisionsschau "REdUSE". Von Franziska Gräfe

Ein erstauntes Raunen geht durch die Aula, während im Film auf der Leinwand ein Greifer Unmengen an Abfall zu einem Berg auftürmt. "617 Kilogramm Müll verursacht jeder Mensch in Deutschland pro Jahr", untermalt der Kommentar des Sprechers die Aussage des Bildes. Nur eine von vielen, die die Fünftklässler der Sekundarschule am Donnerstagmorgen zum Staunen und Nachdenken bringt. Sie erleben in der Aula des Bettina von Arnim Gymnasiums die Multivisionsschau "REdUSE", eine Bildungskampagne für Nachhaltigkeit, Umweltschutz und soziale Verantwortung.

In Gesellschaftskunde haben Lehrerin Jana Lalande und ihre Kollegen die Fünftklässler auf das Thema vorbereitet. "Es waren schon gute Ideen bei den Kindern vorhanden, zum Beispiel, öfter mit der Bahn zu fahren", erzählt Lalande. Der halbstündige Film, das Herzstück des 90 Minuten-Programms, konfrontiert die Kinder durchaus mit aufwühlenden Bildern und Aussagen. Arbeiter in einer Fabrik in China, die unter Einsatz ihrer Gesundheit Jeanshosen färben und bleichen. Im Kongo berichtet ein Sechzehnjähriger von seiner Arbeit unter Tage in einer Coltanmine. Es geht auch um Abfallvermeidung, Plastik in den Weltmeeren, Recycling und vor allem darum, dass der Einzelne bewusst entscheidet, ob er in der Wegwerfgesellschaft mitschwimmt. "Wir fragen nicht nach der Schuld, aber jeder von Euch kann entscheiden, will ich das unterstützen oder nicht", betont Moderator Jonas Laß, der in insgesamt drei Durchgängen die Sekundarschüler der Stufen fünf bis sieben durch den Vormittag führt. Tags davor hatte die Multivision bei den Neunt- und Zehntklässlern des Norbert-Gymnasiums Station gemacht. Moderator Laß geht auf die Gruppen altersspezifisch ein: "In der Oberstufe thematisieren wir, wenn sich die Schüler darauf einlassen, eher die Nachhaltigkeit, bei den Jüngeren geht es um praktische Ansätze wie: ,Warum ist es besser, eine Brotdose zu benutzen als eine Frühstückstüte'?"

Unterstützt wird die Bildungskampagne "REdUSE- reduce-reuse-recycle" - zu Deutsch reduzieren, wiederverwenden, recyceln - von lokalen Sponsoren vor Ort. In Dormagen fungiert der Energieversorger evd als Partner, dessen Geschäftsführer Klemens Diekmann speziell auf erneuerbare Energien eingeht: "Hier auf dem Dach des BvA ist Nachhaltigkeit sichtbar, denn die Solaranlage produziert einen Teil des Stroms für das Schulzentrum." Bürgermeister Erik Lierenfeld, Schirmherr der beiden Veranstaltungen, verweist auf die Initiative, Dormagen zur plastiktütenfreien Stadt zu machen: "Dadurch kann man ganz schön viel Müll vermeiden", sagt er. Beeindruckt und ein wenig erschlagen von all den schwierigen Themen zeigt sich der zehnjährige Phil. Auf die Frage, ob er von dem Film etwas mitnähme, antwortet er: "Es ist alles drin in meinem Kopf, nur ich kann es im Moment nicht sagen. Aber irgendwann erinnere ich mich dran." Dann hätte der Vormittag einen im besten Sinne des Wortes nachhaltigen Eindruck hinterlassen.

Quelle: NGZ