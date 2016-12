Dormagen: Weihnachtsmarkt: 10.000 Besucher am Tag

Weihnachtsmarkt: 10.000 Besucher am Tag

Die Betreiber-Gesellschaft RTR zieht ein positives Fazit des Weihnachtsmarktes: Mehr Buden, schöne Beleuchtung, gutes Bühnenprogramm, überwiegend erfreuliche Resonanz. Im Schnitt waren 10.000 Besucher am Tag am Rathaus. Von Carina Wernig und Sebastian Ash

Der Dormagener Weihnachtsmarkt, der vom 25. November bis heute geht, hat bisher den Betreibern und vielen Besuchern Spaß gemacht. Dieses positive Fazit zieht Heinz Reusrath von der RTR Eventgesellschaft, die bis 2019 den Markt veranstaltet. "Wir sind mit den Umsätzen super zufrieden", sagt Reusrath, der seit 30 Jahren als Händler auf dem Markt unter wechselnder Führung dabei ist: "Wir hatten gutes Wetter, keinen Sturm, die Bühne in der Mitte des Platzes ist gut angekommen, auch die meisten Händler sind zufrieden", erläutert er: "Es war ein guter Markt!"

Die gemessene Resonanz vor dem Historischen Rathaus gibt ihm Recht. Wie Stadtmarketing-Leiter Guido Schenk erläutert, sind vom 25. November bis 21. Dezember insgesamt 285.921 Besucher auf dem Rathausplatz mit einem Frequenz-Messgerät auf Handy-Basis (jedes einmal am Tag) erfasst worden: "Das sind im Schnitt 10.000 Besucher pro Tag", erläutert Schenk. Am beliebtesten: der Familien-Tag mit CiDo-Wette und verkaufsoffenem Sonntag mit mehr als 16.000 Zuschauern vor dem Rathaus.

Dazu kam ein tolles Bühnenprogramm mit Musikern, die sichtlich viel Spaß an den Live-Auftritten in Dormagen hatten, zum Beispiel Sven Jungbeck, Jörg Böckamp, Tina van Wickeren mit Elli Erl oder Björn Heuser. Auch die Stadt ist sehr zufrieden mit dem Weihnachtsmarkt, wie Stadtpressesprecher Harald Schlimgen erklärt: "Wir haben immer wieder gehört, dass die Dekoration am erleuchteten Historischen Rathaus den Menschen gefallen hat." Dort hatten die Kindergärten große Bilder gemalt, die auch erworben werden können. Zum Dank hatte das Team der Öffentlichkeitsarbeit allen Kitas einen großen Weckmann geschenkt.

Viele der Händler sind zufrieden: Hannelore Lindemann, die schon vier Jahre beim Dormagener Weihnachtsmarkt reine Handarbeitsprodukte aus hochwertiger Wolle verkauft, hat einige Sachen verkauft: "Der Markt war dieses Jahr besser als in den Vorjahren." Sie regt an, über Weihnachtsmusik nachzudenken, um die Atmosphäre noch zu verbessern. Dafür müsste für sie das Feuerwerk nicht sein: "Das hat wenig mit Weihnachten zu tun."

Erst am Montag übernahm Sabine Abel eine Hütte, die sie schnell ausgefüllt hatte mit Handwerkskunst und Schals. Die Dormagenerin würde gern nächstes Jahr von Anfang an eine Hütte bestücken: "Ich möchte gern wiederkommen."

Schmuck aus Silber gibt es bei Beate Kraus, die seit vielen Jahren beim Weihnachtsmarkt mitmacht: "Es ist unheimlich gemütlich hier. Die Veranstaltungen sind alle gut."

Rentner Wilfried Schomberg, der in seiner Hütte Krippen und Kunst aus Holz verkauft, ist zwar grundsätzlich zufrieden, aber: "Die Jüngeren interessieren sich nicht für Kunsthandwerk." Kritisch sieht eine weitere Dormagener Händlerin den Weihnachtsmarkt, die 2017 lieber wieder auf dem Weihnachtsmarkt in Münster ihre Waren verkaufen möchte.

Quelle: NGZ