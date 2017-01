Dormagen: Wieder Giftköder gefunden

In Nievenheim hat ein Hund einen ausgelegten Giftköder gefressen. Sein Frauchen bekam davon nichts mit, weil sich der Köder, so vermutet sie, unter einer Schneedecke befand. Der Hund erbrach sich Stunden später und musste zum Tierarzt. Dieser geht davon aus, dass der Köder in einer Frikadelle versteckt war.

Am Dienstagmorgen ging es Monika Müllers Hund Bodo nicht gut. Er hatte keinen Appetit und dann erbrach er sich auch noch. Die blauen Stücke im Erbrochenen machtendie Besitzerin stutzig. Sie brachte Bodo zum Tierarzt. Schon im Herbst hatte der kleine Mischlingshund einen Giftköder gefressen. Auch damals musste er behandelt werden. "Diesmal hat er Spritzen bekommen, musste sich erbrechen. Dann gab es noch Vitamin K, damit er nicht innerlich verblutet", sagte Müller gestern. "Der Tierarzt vermutet, dass das Gift bereits älter ist. Das Korn würde aussehen, als wäre es bereits viele Jahre alt, meint er."

Müller hat den Verdacht, dass Bodo den Köder in beiden Fällen an der gleichen Stelle gefunden hat. Und zwar an der Dantestraße, direkt am Kindergarten Krümelkiste. "Bodo hat mich da immer hingezogen und fing an zu wühlen. Im Herbst lag dort Laub, da habe ich auch nichts mitbekommen", sagte Müller, die inzwischen andere Hundehalter gewarnt hat. "Ich finde das furchtbar, dass jemand Giftköder auslegt. Und dann noch direkt am Kindergarten. Wenn ein Kind den Köder findet. Das ist schlimm."

Der Kindergarten hat inzwischen reagiert. "Die Kita wird einen Aushang für Eltern machen, damit die auf ihre Kinder achten", erklärte Stadtsprecher Harald Schlimgen gestern auf Anfrage unserer Redaktion.

Bodo geht es mittlerweile wieder besser. Gestern konnte er sogar schon wieder etwas essen. Die Polizei hat jetzt die Ermittlungen aufgenommen. "Es wurde Anzeige gegen Unbekannt erstattet", sagte Daniela Dässel, Sprecherin der Kreispolizeibehörde. Nun hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung unter 02131 3000.

Quelle: NGZ