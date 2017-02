Dormagen: "Wilder Müll" kostet die Stadt Tausende Euro

Immer wieder sorgen illegal abgelegter Bauschutt und Müll für Einsätze des Sauberhaftmobils und der Baubetriebshof-Mitarbeiter. Von Carina Wernig

Die Entsorgung von "Wildem Müll" hat die Stadt im vergangenen Jahr rund 25.000 Euro gekostet. Immer wieder laden rücksichtslose Umweltverschmutzer, die die Deponiegebühr sparen wollen, Bauschutt oder anderen Abfall auf den Wegen, im Wald oder auf anderen öffentlichen Flächen ab. Zuletzt hatten Unbekannte vor einigen Wochen auf einem Wirtschaftsweg in Richtung Piwipp Bauschutt in einer Dimension einer Lastwagenladung abgekippt. Um die Verursacher zur Rechenschaft zu ziehen, hofft die Verwaltung auf Hinweise. Ansonsten müssen die Steuerzahler für die Beseitigung der Trümmer aufkommen. Wird der Müllsünder erwischt, drohen ihm Bußgelder von bis zu 5000 Euro zusätzlich zu den Entsorgungskosten.

Ein Fall aus dem vorigen Jahr: Im August 2016 wurde ein Umweltsünder ermittelt, der zuvor an einem Wirtschaftsweg zwischen Nievenheim und Allerheiligen auf dem Feld zwischen der L 380 und der A 57 in der Nähe vom Martins-/Josefshof rund fünf Kubikmeter Hausmüll illegal abgeladen hatte. Der Grund: In dem Müll wurde ein Schriftstück gefunden, das auf die Identität des Täters hindeutete. Für die Entsorgung des Mülls hatte das Ordnungsamt dem Täter 708 Euro in Rechnung gestellt, dazu wurde ein Bußgeldverfahren des Rhein-Kreises Neuss in Aussicht gestellt. "Die Größenordnung ist enorm", sagte Fredo Schröder, Leiter des Ordnungsamtes damals: "Da muss mindestens ein Transporter, Lkw oder ein Fahrzeug mit großem Anhänger beteiligt gewesen sein, denn offenbar handelt es sich um Abfälle aus einer Bausanierung oder einem Abriss."

Bis die Täter geschnappt sind, kann der Müll nicht liegenbleiben: "Wir nehmen gern Hinweise der Bürger auf Wilden Müll oder andere Missstände auf", erklärte Stadt-Pressesprecher Harald Schlimgen gestern. Reagiert werde in der Regel innerhalb von zwei bis drei Tagen, abhängig vom Einsatzaufkommen. "Wir versuchen, die Müllberge auf öffentlichen Flächen so schnell wie möglich zu entfernen", betont Schlimgen. Denn die Erfahrung zeige: "Wenn irgendwo Abfall abgeladen ist, kommt schnell weiterer Müll hinzu." Abgestimmt auf die Stadtteile sorgt das Team des Baubetriebshofs für die Beseitigung des Wilden Mülls. "Wir setzten auf die drei Säulen Beseitigung, Sanktionierung und bürgerschaftliches Engagement durch Sauberhaftpaten und den Sauberhafttag", erklärte Schlimgen, der auch auf die Hundetoiletten-Paten hinwies, die ebenfalls zur Dreckbekämpfung beitragen.

Wer selbst eine wilde Müllkippe entdeckt, kann sich an die Stadt wenden. Eine Möglichkeit bietet das Sauberhaftmobil: "123, dann kommt's vorbei", zitiert Schlimgen den Merksatz für die Rufnummer 02133 257-123. Zudem ist der Mängelmelder online unter www.dormagen.de zu finden (auch als Download für iPhone oder Android). Über ihn wurde 2015 auf 720 Mängel aufmerksam gemacht. "Das System funktioniert gut", sagt Schlimgen.

Quelle: NGZ