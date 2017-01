Dormagen: Wirtschaftsförderung zieht bald in Räume "Unter den Hecken"

Die neue Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Dormagen (SWD) ging zum 1. Januar an den Start, gestern nahm Wirtschaftsförderer Michael Bison seine Arbeit im Rathaus auf.

Und schon gibt es einen weiteren Fortschritt: Die neue Gesellschaft wird bald eigene Räume beziehen. Wie Bürgermeister Erik Lierenfeld gestern bekannt gab, ist der Mietvertrag für Räume an der Straße "Unter den Hecken" unterschrieben. Die Wirtschaftsförderung wird in das Haus der ehemaligen Geschäftsstelle der pronova BKK einziehen, die inzwischen an der Kölner Straße 57 zu finden ist. "Zum 1. Februar soll der Umzug erfolgen", sagte Lierenfeld. Es handelt sich um das Gebäude Unter den Hecken 70, das in der Nähe der Straße "Am Kappesberg" liegt und gut erreichbar ist. "Es ist wichtig, dass die Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dormagen in der Innenstadt präsent ist, in der Nähe des Rathauses ihre Büros hat, aber auch räumlich eigenständig bleibt", wies der Bürgermeister auch auf das ähnliche Beispiel der Energieversorgung Dormagen (evd) hin.

Die Aufgaben der neuen Gesellschaft SWD lauten: Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung; Förderung des Fremdenverkehrs; Betrieb von Wochen- und Spezialmärkten. Dazu hat die SVGD das Stadtmarketing am 1. Januar an die neue Wirtschaftsförderungs-Gesellschaft abgegeben. Die Bewirtschaftung des Parkhauses an der Nettergasse, der Tiefgarage und der Parkplätze in Zons sowie die Tourist-Info in Zons bleiben bei der SVGD.

Die ersten Arbeitstage des neuen Wirtschaftsförderers, der im September vom Rat mit großer Mehrheit gewählt wurde, sind von Kennenlernen und Einarbeiten geprägt. So muss sich Michael Bison Mitarbeiter aussuchen, zum Beispiel den Stadtmarketing-Leiter. Bison hatte im September vor zu großen Erwartungen in Sachen neue Gewerbeansiedlungen und Steuereinnahmens-Steigerungen gewarnt, aber dem Standort Dormagen "beste Voraussetzungen" attestiert.

(cw-)