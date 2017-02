Dormagen: Zonser Jecken mit Mix aus viel Musik und Tanz

Bis in die Altstadtgassen waren die "Zons Alaaf"-Rufe zu hören. Karnevalistische Hochstimmung herrschte bei der Prunksitzung im beheizten Festzelt auf dem Schützenplatz. 450 Kostümierte stimmten sich zusammen mit dem jungen Prinzenpaar Lisa Nipkow und Fee Lehmann auf den Rosenmontag ein. Von Olaf Moll

Sitzungspräsident Frank Wimmer und seine Kollegen von der rot-weißen Karnevalsgesellschaft "Feste Zons" hatten einmal mehr auf einen Programm-Mix mit viel Tanz und Musik gesetzt. Für den eigenen tänzerischen Nachwuchs zeichnen fünf Frauen verantwortlich, die seit Jahren harmonieren und mit verschiedenen Formationen hervorragende Tänze einstudieren: Lara, Claudia und Miriam Hetscher sowie Corinna Bertges und Sabrina Wagner. Ein Lohn ihrer Arbeit war die originelle Darbietung der 30 "Red Kids", die mit ihrem Schautanz "Charly und die Schokoladenfabrik" die Jecken überzeugten. Weitere Akzente setzten die Tanzgarde "Rote Funken", die Zonser Stadtwache, die Freizeitgarde "Gut am Glas" mit dem Schautanz zur Oscar-Verleihung sowie die beiden Tanzmariechen Lara Hetscher und Marie Haller.

Mit dem nach einer Schulter-OP wieder einsatzfähigen Frontmann Marcus Meeger riss die Kölner Mundart-Band "Kläävbotze" die Gäste mit. Vor allem der neue Ohrwurm "Ratz fatz" und die Heimat-Hymne "Heim no Kölle" kamen bei den Zonsern und ihren Gästen gut an. "Kölsche Tön" schlugen auch "Die Labbese" aus Bergisch-Gladbach an. Die Band, die von "Weltenbummler" Gerd Rück für den Karneval entdeckt worden ist, zeigte auch im 42. Jahr ihres Bestehens, dass sie als Stimmungsgaranten in der Jecken-Szene gelten. Zu denen zählen auch die heimischen "Junge vom Maat", die inzwischen als Trio auf der Bühne stehen und Karnevalshits von Brings bis zu den Bläck Fööss covern. Mit Neuzugang Christian Gedig haben sich Frank Wimmer und Peter Pick einen talentierten Sänger ins Boot geholt, der der Gruppe noch mehr Qualität verleiht. Mit eher leisen, aber jecken Tönen verlieh Liedermacher Uli Teichmann aus Neunkirchen-Seelscheid dem Geschehen eine eigene Note.

Die Büttenreden steuerten "Ne Usjeflippte" Ralph Kuhn aus Köln sowie das erfahrene Duo "Strunz un Büggel" aus Bornheim bei. Die größte Gäste-Abordnung in Zons stellten die Freunde der rot-weißen Stürzelberger Karnevalsgesellschaft mit dem ersten Dreigestirn Prinz Georg Kamphausen, Jungfrau Rosi (Dirk Rosellen) und Bauer Manuel Richter. Aus den Reihen der benachbarten Rot-Weißen stammt auch das Männerballett "Rosa Funken", das sich mit seinem gelungenen Auftritt selbst ein wenig auf die Schippe nahm.

"Es ist alles perfekt und nach Plan gelaufen", resümierte Sitzungspräsident Frank Wimmer. Er hofft, dass das Wetter beim Rosenmontagszug mitspielt. 480 Aktive, unter ihnen 80 Kinder und 36 Wagenengel, beteiligen sich am "Zoch", der sich um 15 Uhr am Rheintorvorplatz in Bewegung setzt.

Quelle: NGZ