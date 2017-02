Freizeit-Tipp: Zug der Gohrer und Broicher Turfgrafen

GOHR/BROICH (ce) Der Rosenmontagszug in Gohr und Broich ist nicht nur bei den Bewohnern der beiden Dörfer beliebt.

Auch aus den umliegenden Orten in Dormagen, Rommerskirchen und aus dem Neusser Süden kommen vor allem Familien mit Kindern gerne nach Gohr, weil man dort ohne lange Wartezeit am Straßenrand und ohne großes Gedränge einen phantasievollen Umzug und fröhliche Stimmung genießen kann.

Mit großen Tüten ausgestattet stehen schon die jecken Kleinsten erwartungsvoll in der ersten Reihe. Bei der Auswahl des Wurfmaterials beweist die KG Gohrer und Broicher Turfgrafen um ihren Vorsiteznden Thorsten Klein Phantasie: Nicht nur Süßigkeiten werden reichlich unters Volk geworfen, sondern auch praktische Dinge von Schulheften über Backmischungen und Kosmetikpröbchen bis zu Papiertaschentüchern und Schlüsselanhängern.

Der "Kamellezoch" startet am Rosenmontag, 27. Februar, um 14 Uhr an der Broicher Dorfstraße 103 in Broich und zieht von dort nach Gohr, wo die bunt kostümierten Besucher schon gespannt warten und sich warm schunkeln.

Anschließend kann im Festzelt auf dem Schützenplatz in Gohr nach dem Kamellezoch beim Kostümball ab 15.30 Uhr weitergefeiert werden. Bereits am 25. Februar, startet um 20 Uhr ein Preis-Kostümball im Festzelt.

Quelle: NGZ