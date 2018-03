später lesen Dormagen Zusatzvorstellung mit den "Drei vom Kom(m)ödchen" FOTO: Kulturamt FOTO: Kulturamt 2018-03-25T18:42+0200 2018-03-26T00:00+0200

Wer für die Vorstellung der "Drei vom Kom(m)ödchen" am 22. September keine Karten bekommen hat, kann das Trio jetzt einen Tag vorher erleben. Denn das städtische Kulturbüro bietet eine Zusatzvorstellung am Freitag, 21. September, ab 20 Uhr in der Kulturhalle an.