Dormagen: Zwangspause: Cineplex nimmt "50 Shades of Grey"-Tickets zurück

Der wirtschaftliche Schaden durch den Schwelbrand Mitte Dezember wird für die Betreiber des Dormagener Cineplex-Kinos größer und größer. Denn auch gestern zeichnete sich nicht ab, wann das Lichtspielhaus wieder öffnen kann.

Auf der Facebook-Seite erfuhren die "lieben Dormagener Filmfreunde", dass leider weiterhin Stillstand zu vermelden sei. Weiter hieß es dort: "Um zu vermeiden, dass sich bei den "50 Shades of Grey"-Fans ein Gefühl des Nichtwissens verbreitet, hat sich unsere Zentrale dazu entschlossen, die bereits online erworbenen Karten im System zu stornieren." Für den Filmstart in Dormagen hatten sich offenbar schon eine Reihe von Kinofreunden interessiert. Die Stornierung der Karten soll laut Cineplex-Betreiber am morgigen Mittwoch, 25. Januar, über die Bühne gehen. Parallel dazu werde an diesem Tage die Möglichkeit eingeräumt, bereits erworbene (und ausgedruckte) Karten an der Kasse des Cineplex zurückzugeben. "Wir sind in der Zeit zwischen 12.30 Uhr und 19.30 Uhr vor Ort und werden auch in der Folgewoche am Mittwoch, 8. Februar, im selben Zeitraum anwesend sein", teilen die verantwortlichen mit. Und verweisen auf Ausweichmöglichkeiten für alle, die "50 Shades of Grey" möglichst bald sehen möchten: "Derzeit sind noch genügend Karten bei unseren Kollegen im Leverkusener "Kinopolis" und im Kölner "Filmpalast" zu bekommen. Weiterhin sind wir bemüht, dafür zu sorgen, dass Dormagen filmmäßig nicht mehr allzu lange unterversorgt ist. Euer Team Cineplex Dormagen."

Ungewiss ist noch, ob die beliebte Seniorenkino-Reihe im Cineplex wie geplant am Mittwoch, 1. Februar, fortgesetzt werden kann. Dann soll dort der Film "Der große Trip" gezeigt werden. Das Cineplex wird in diesem Jahr jedenfalls entgegen früheren Gepflogenheiten definitiv nicht Film-Schauplatz in der ersten Schulkino-Woche (ab 26. Januar) sein. Es könnten höchstens Anmeldungen für die zweite Woche (ab 1. Februar) angenommen werden - und auch dies nur unter Vorbehalt.

(ssc)