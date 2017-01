Dormagen: Zweites Familienzimmer für die Geburtenstation

Ein ehemaliges Vierbettzimmer auf der Neugeborenenstation ist jetzt zum Familienraum geworden, auch mit Geldern des Fördervereins. Von Anneli Goebels

Der kleinen Cléo Noélle ist das Zimmer, in dem sie ihre ersten Lebenstage verbringt, ziemlich egal. Die gerade einmal drei Tage alte Dormagenerin liegt eh am liebsten in den Armen von Mama oder Papa. Und die beiden haben ihr Zuhause in Straberg kurz vor Silvester in das neue Familienzimmer auf der Neugeborenenstation des Krankenhauses in Hackenbroich verlegt. Dort können Cathérine Sohn und Kai Hermkes sich nun langsam und ungestört an das Leben mit dem Töchterchen gewöhnen. "Wir haben uns für das Zimmer nach einer Kreißsaalführung sofort angemeldet", sagt Vater Kai, der in Hackenbroich auch seinen Zivildienst gemacht hat.

"Neben den sechs Doppel- und drei Einzelbettzimmern haben wir auf der Station jetzt zwei Familienzimmer", sagt Klaus Mais, Geschäftsführer der Klinik und gleichzeitig auch des Krankenhaus-Fördervereins. Und der hat dafür gesorgt, dass es für frischgebackene Eltern ein komfortables Bett in dem Zimmer gibt und dafür 8500 Euro "spendiert". Insgesamt hat die Einrichtung des Zimmers mit Stillsessel, Sofa, Sesseln und eigenem Kühlschrank 20.000 Euro gekostet. Ein eigenes Bad gehört natürlich auch dazu. Dass die beiden Familienzimmer sehr gefragt sind, bestätigt auch Pflegedirektorin Tanja Jaeger-Goetz und sie weiß auch, warum die Zahl der Geburten in Hackenbroich jedes Jahr ein paar mehr werden. "Weil wir hier eine ansprechende und individuelle Atmosphäre schaffen. Und der Betreuungsschlüssel bei uns hoch ist."

Der Förderverein denkt aber nicht nur an junge Familien, sondern an alle Patienten, die er mit seinen Zuschüssen unterstützen möchte. So gab es im vergangenen Jahr für die Unfallchirurgie spezielle Stühle mit verlängerten Beinen, aus denen Verletzte besser aufstehen können. Ein Modell übrigens, an dessen Entwicklung ein ehemaliger Oberarzt der Orthopädie mitgewirkt habe, wie Professor Dieter Moschinski, Vorsitzender des Fördervereins, weiß. 8000 Euro gab's als Zuschuss, ebenso 6000 Euro für zwei Patientensessel für die Onkologische Ambulanz. 10.000 Euro gab der Verein für ein spezielles Gerät zur CO2-Insufflation aus. "Damit", erklärt Moschinski, "wird für bestimmte Untersuchungen Luft in den Darm geblasen. CO2 ist viel schonender als Raumluft." In diesem Jahr will der Verein wieder Geld für die Palliativ-Station ausgeben. Das soll dann in eine kleine Bibliothek nur für diese Patienten fließen. Gefüllt werden soll sie mit Büchern, CDs und Hörbüchern. "Danach müssen wir erst einmal sparen, damit wir wieder einen größeren Betrag ausgeben können", sagt Bärbel Hoffmann, stellvertretende Vorsitzende des Fördervereins. "Geldquellen" seien, sagt Mais, neben den Beiträgen der Mitglieder (40 Euro Jahresbeitrag für Einzelpersonen, 200 Euro für Unternehmen) Spenden ehemaliger Patienten und Spenden von Institutionen, wie der Sparkasse Neuss und der VR-Bank. "Wir freuen uns über jeden Beitrag, denn er kommt den Patienten zugute", sagt Moschinski. Und Patient werden kann schließlich jeder.

