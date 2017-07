Erste Etappe am Samstag

Die Organisation klappt ziemlich perfekt, viel Publikum säumt die Strecke - nur das Wetter mag nicht mitspielen: In Düsseldorf ist die erste Etappe der Tour de France, das Zeitfahren, gestartet. Der Regen macht nicht nur den Zuschauern zu schaffen.

Auch die Fahrer konnten durch die teils sehr glatte Fahrbahn nicht hunderprozentig aufdrehen. So sagte der deutsche Profi Nikias Arndt (Team Sunweb), er sei zu vorsichtig gefahren, weil es so nass gewesen sei. "Deshalb hatte ich zwischendurch vier Sekunden Rückstand." Trotzdem fuhr er den etwa 14 Kilometer langen Rundkurs mit 16:20 Minuten und führte so zu Beginn.

FOTO: dpa, hak

Stimmung an der Strecke: gut, trotz des Regens

Dass das gelang, schrieben Arndt und viele weitere Fahrer dem Publikum an der Strecke zu: "Ich habe oft meinen Namen gehört vom Straßenrand. Das hat mich beflügelt." Am Streckenrand standen tausende Gäste und jubelten immer dann, wenn einer der Fahrer vorbeikam. Mit Regenschirmen und Kapuzen schützten sie sich vor dem beharrlichen Nieselregen.

Am Wetter lag es wohl auch, dass die Eventflächen und Public-Viewing-Spots wie die am Burgplatz weitgehend leer blieben. Statt auf Großleinwänden etwas entfernt vom eigentlichen Geschehen das Zeitfahren zu schauen, blieben viele wohl lieber im trockenen und warmen Wohnzimmer. So spielte manche Band vor recht leeren Plätzen.

FOTO: Bretz, Andreas

Vor dem eigenen Fernseher ließ sich dann gut beobachten, dass der Werbeeffekt für die Stadt Düsseldorf wohl nicht ganz so groß ausfallen wird wie erhofft: Im Ersten war bei Überflugbildern vor allem eine weißgraue Wolkenwand zu sehen.

Organisation klappte reibungslos, Verkehrschaos blieb aus

Fazit: Das Wetter - das übrigens immer noch besser war als von vielen erwartet - konnten die Organisatoren nicht beeinflussen. Alles, was sich aber organisieren ließ, klappte dem ersten Anschein nach recht reibungslos: von der Freigabe der Strecken an den barrierefreien Übergängen durch die Verkehrskadetten über die Sicherheit bis zu hunderten von Volunteers, die als Ansprechpartner fast überall in greifbarer Nähe waren.

Auch das befürchtete Verkehrschaos blieb aus. Zwar war die Innenstadt nicht mit dem Auto erreichbar, größere unerwartete Probleme durch die Sperrungen gab es aber laut Polizei nicht. Auch die Rheinbahn meldete keine Probleme.

Hier lesen Sie das Protokoll vom Tag inklusive der sportlichen Ergebnisse im Live-Blog.