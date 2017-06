später lesen Düsseldorf 117 Flüchtlinge wurden in diesem Jahr abgeschoben 2017-06-14T20:17+0200 2017-06-15T00:00+0200

Die Zahl der Flüchtlinge, die von Jahresbeginn bis zum 12. Mai abgeschoben wurden, liegt bei 117. Im gleichen Zeitraum traten 57 Menschen die freiwillige Ausreise an. Das gab gestern die Flüchtlingsbeauftragte der Stadt, Miriam Koch, im Ausschuss für Gesundheit und Soziales bekannt. Tatsächlich dürfte die Zahl der freiwilligen Ausreisen höher liegen, in vielen Fällen würden sie nicht oder nur verspätet durch einen Nachweis statistisch erfasst. Im vorigen Jahr hatte die Zahl der Abschiebungen bei 172 gelegen, die der freiwilligen Ausreisen bei 428. Koch berichtete, derzeit werde im Ausländeramt ein neues Team für die Rückkehrberatung gebildet mit dem Ziel, "die Zahlen zu optimieren". Bislang hatten nur Diakonie und Caritas eine solche Beratung angeboten. Derzeit leben in der Landeshauptstadt 7180 Flüchtlinge.