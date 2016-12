Serie Worauf Sich Die Bürger In Den Stadtbezirken Freuen Können: 130 Jahre Tonnenrennen

Die Tonnengarde eröffnet mit ihrem uralten Brauch den Festreigen im linksrheinischen Düsseldorf. Es gibt aber auch weitere positive Nachrichten: Die neue Freizeiteinrichtung "West-End" kann bezogen werden, der Park im Belsenpark wird fertig. Von Heide-Ines Willner

Stadtbezirk 4 Es ist wie immer beim Jahreswechsel: Alles wird auf Null gedreht, alles beginnt wieder von vorn. Doch einige endlos scheinende Geschichten finden 2017 ein gutes Ende. Ein Überblick:

Festlichkeiten Der Reigen beginnt mit dem Karnevalstreiben, alle, die Spaß an Jux und Dollerei haben, werden auf ihre Kosten kommen. Im linksrheinischen Düsseldorf stehen die Tonnengardisten bereit, die in 2017 zwar kein närrisches Jubiläum feiern, doch immerhin seit 130 Jahren die Pappnasen aus Nah und Fern mit ihrem Straßenkarneval begeistern. Eine Neuauflage gibt es ab dem 14. Januar, wenn "De Buure fiere" in der Aula des Comenius-Gymnasiums. Bis zum legendären Tonnenrennen am Karnevalssonntag, 26. Februar, gibt's Spaß und gute Laune am laufenden Band. Danach begleitet eine Fülle an Festen, die von der Gastronomie und den Schützen organisiert werden, die Menschen durchs Jahr.

Bebauung Einige Bauvorhaben wie das Wohnprojekt RKM 740 sind abgeschlossen, das Parkhaus ist ebenfalls schon fertig und jetzt soll zügig mit dem Hochhaus an der Pariser Straße begonnen werden. Im Frühjahr soll es losgehen. Damit sieht das neue Wohnquartier rund ums Dominikus-Krankenhaus seiner Vollendung entgegen. Weiter geht's auch mit dem Wohnprojekt "Vierzig 549", für das die linksrheinischen Bezirksvertreter jüngst einen weiteren Bauantrag genehmigt haben. Zur Freude der Bürger wird es einen ersten Baumarkt im Linksrheinischen geben, der im nächsten Jahr eröffnet werden soll. Die Baugenehmigung für das "Lörick-Karree" wird ebenfalls erwartet. Freuen können sich die Kinder der Freizeiteinrichtung "West-End", denn für Ende 2017 ist ihr Umzug vom Provisorium im Freizeitpark in den Neubau an der Aldekerkstraße geplant.

Grünzone Ein großer Teil des Parks im Wohnquartier Belsenpark ist nahezu vollendet. Es gibt ein Wasserbecken und Bäume, die in Reihen auf Erdhügeln gepflanzt wurden. Und es gibt schon einen kleinen Spielplatz neben einer großen Wiese. Der Freizeitpark Heerdt wartet derweil auf seine Sanierung. Nach dem Auszug der Freizeitstätte "West-End" steht das Spielhaus den Besuchern nun wieder zur Verfügung. Allerdings bleiben die Container für die Kinder der Kita Thomas Morus noch eine Weile stehen. Sie dienen ebenfalls als Ersatzquartier, bis der geplante Kita-Neubau an der Kevelaerer Straße fertig ist.

Kultur Große Freude bei Kantor Thorsten Göbel, denn nun ist die mächtige Europa-Orgel der Auferstehungskirche von der Schutzhülle befreit und wieder bespielbar. Zum Beispiel für das große Silvesterkonzert. Damit ist dann auch der Umbau des Gemeindesaales weitgehend abgeschlossen. Im Februar wird er mit einem großen Konzert neu eröffnet. Auch die Freunde des Theaters werden im Stadtbezirk 4 wieder auf ihre Kosten kommen. Neben den Aufführungen im Theater an der Luegallee proben die Kinder der KAB Bühne schon eifrig an ihrem neuen Stück "Pippi Langstrumpf". Premiere ist am Samstag, 18. März im Pfarrzentrum Baldurstraße.

Hochbahnsteige Die neuen Bahnsteige am Dominikus-Krankenhaus stehen wegen ihrer unzureichenden Barrierefreiheit in der Kritik. Alle hoffen, dass die Rheinbahn 2017 die neueren, breiteren Bahnen auf dieser Strecke einsetzt, damit die Lücke zwischen Zug und Bahnsteig nicht länger eine Falle für behinderte Menschen bleibt. Zügig geht es mit dem Bau weiterer Hochbahnsteige voran. So wird gerade die Haltestelle Nikolaus-Knopp-Platz umgerüstet, was auch nicht unumstritten ist. Diesmal geht es um den Verlust der Parkplätze vor den Läden. Im kommenden Jahr sollen die Arbeiten abgeschlossen werden. Bald soll der Ausbau der Haltestellen Aldekerk- und Heesenstraße folgen. Für Belsenplatz und Löricker Straße hat die Verwaltung bereits ein Konzept zum barrierefreien Umbau in der Bezirksvertretung 4 vorgestellt. Auch Barbarossa- und Luegplatz bekommen laut Nahverkehrsplan Hochbahnsteige. Bis zum Jahr 2021 sollen sämtliche Haltestellen im Linksrheinischen umgerüstet und modernisiert sein.

Quelle: RP