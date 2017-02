Klaudia Zepuntke lädt mit Carina Gödecke am 8. März in den Landtag.

106 Jahre ist es her, dass Frauen gleiche politische Rechte, gleiche Bildung und finanzielle Unabhängigkeit forderten. Trotzdem ist die berufliche und gesellschaftliche Gleichstellung genauso wie die wirtschaftliche und politische Chancengleichheit von Frauen und Männern auch heute noch nicht vollständig erreicht. Aus diesem Grund lädt Bürgermeisterin Klaudia Zepuntke in diesem Jahr zusammen mit der Landtagspräsidentin Carina Gödecke wieder zum Internationalen Frauentag ein. Passend zur Landtagswahl im Mai 2017 steht der Nachmittag am 8. März unter dem Motto "Damenwahl". Vertreter der Fraktionen im Landtag NRW werden ab 17 Uhr Fragen beantworten und über frauenpolitische Themen diskutieren. Weil die Plätze begrenzt sind, ist die Teilnahme nur nach vorheriger Anmeldung möglich, unter www.duesseldorf.de/gleichstellung oder telefonisch unter 0211 8993603.

Der Weltfrauentag soll aber nicht nur am 8. März begangen werden. Eigentlich steht in Düsseldorf der gesamte Monat im Zeichen der Frauen. Dazu hat das Büro für Gleichstellung von Frauen und Männern ein 96 Seiten umfassendes Programmheft mit 130 Terminen zusammengestellt. Düsseldorfer Institutionen, Vereine und Verbände bieten Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungskurse an, laden zu einem Besuch im Erinnerungsort Derendorf ein, organisieren Origami für Frauen, eine offene Sprechstunde, Führungen,Theaterstücke oder Vorträge, zum Beispiel zu Themen wie "Ausbildung mit Kind" oder "Zwangsheirat".

Das Heft liegt im Rathaus, in den Bürgerbüros und Bürgerhäusern, im Dienstleistungszentrum Willi-Becker-Allee 7 oder in den Stadtbüchereien aus. Programmhefte sind zudem im Büro für die Gleichstellung von Frauen und Männern erhältlich, Kasernenstraße 6, und auf der Homepage einzusehen, unter www.duesseldorf.de/gleichstellung.

(esc)