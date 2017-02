später lesen Düsseldorf 17-jähriger Ratinger schwebt weiter in Lebensgefahr FOTO: Anne orthen FOTO: Anne orthen 2017-02-24T20:12+0100 2017-02-25T00:00+0100

Es sollte eine feucht-fröhliche Altweiber-Party in der Altstadt werden. Für einen jungen Ratinger, für seine Familie und die Freunde, mit denen er unterwegs war, endete sie in einer Katastrophe: In der Nähe der Ritterstraße stützte der 17-Jährige im Tigerkostüm rücklings und kopfüber von der Mauer am Joseph-Beuys-Ufer fünf Meter tief auf das Untere Rheinwerft.