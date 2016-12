Düsseldorf: 17 Momente für 2017

Darauf freuen wir uns im neuen Jahr, und das wünschen wir uns für 2017.

1. Sie steht immer noch: die Hoffnungskirche in Garath Süd-West. Dabei hat die Caritas sie schon vor drei Jahren gekauft. Jetzt soll die Abrissbirne kommen - endlich. Damit das Altenheim gebaut werden kann.

2. Zimmerböden und Decken geraten ins Beben, wenn direkt vor der Haustür gebaut wird. Arme Paulsmühlenanwohner. Sie wünschen sich eine baustellenfreie Zone. Kabel-, Kanal- und Dürerkolleg-Bau plagen sie seit Monaten. Es kann nur besser werden.

3. Die Gaslaternen sollen bleiben. Das wünschen sich die Werstener. Noch stehen sie. So manche könnte einen neuen Anstrich gut vertragen. Aber bitte nur Streichen, nicht gegen moderne Lampen austauschen.

4. Kein Umsteigen mehr, lange Wartezeiten ade: Der geplante Schnellbus, den die Bezirkspolitiker sich schon seit langem wünschen, soll kommen. Dann geht es vom Hellerhofer S-Bahnhof über den Osten Garaths direkt über die Münchener Straße zur Uni. Mit der Verbindung sind Studenten künftig in 15 Minuten an der Uni.

5. Mehr Fische im Altrhein: Das Naherholungsgebiet der Urdenbacher Kämpe hat sich seit der Öffnung des Deiches gut entwickelt. Weiter so. Aber bitte ohne Mücken. Und wenn Herrchen dann noch seinen Hund anleint, dann wär's optimal.

6. Ein Schandfleck ist die Brandruine des Goldenen Ring (manche vermuten sogar eine Asbest-Verseuchung). Die Pläne für den Neubau des katholischen Gemeindezentrums stehen. Jetzt muss der Geldgeber, die Diözese Köln, endlich ihr Okay geben, dann kann mit dem Bau begonnen werden.

7. Noch ein Schandfleck: der Benrather Markt. Seit Jahren soll alles schöner werden im Zentrum Benraths, dafür setzen sich vor allem die Bezirkspolitiker ein, während das zuständige Amt für Verbraucherschutz glaubt, dass alles in Ordnung sei. Wie wäre es, wenn die städtischen Verantwortlichen sich mal wieder im Süden auf dem Benrather Markt blicken lassen.

8. In Holthausen muss sich etwas tun. Eigentlich schon seit Jahren. Auch wenn der Wochenmarkt dort recht attraktiv ist, den Kamper Acker meiden die meisten Holthausener. Zurecht. Nur wer dort Ein- und Aussteigen muss, kommt am Platz nicht vorbei. Dabei könnte der Kamper Acker mit mehr Gastronomie und Geschäften ein schöner Treffpunkt für alle im Süden sein.

9. Es ist eine unendliche Geschichte: Das Sportzentrum Am Wald hätte schon längst offiziell eröffnet werden sollen. Doch der Teufel steckt im Detail. Einen Termin gibt es immer noch nicht. Oberbürgermeister Thomas Geisel kommt erst nach Hassels, wenn es eine uneingeschränkte Betriebserlaubnis gibt. Die SG Benrath-Hassels, Träger des Sport- und Gesundheitszentrums, wartet seit Monaten auf die Vollkonzession für das Bistro. Erst dann gibt es eine Feier mit den Kindern der Sportkita und den Flüchtlingen, die auf dem Gelände untergebracht sind. SG-Vorsitzender Wolfgang Monski hofft weiter. Jetzt träumt er von einem Termin im Februar.

10. Schloss Benrath: Das sind nicht nur der Spiegelsaal, das Barockfest und der Schlosspark. Da ist auch noch das Naturkundemuseum, das eine neue Dauerausstellung mit den Werken des Tierbildhauers Josef Pallenberg (1882-1946) eröffnen wird. Der Düsseldorfer Künstler überwindet Grenzen zwischen Natur und Kunst, die im ersten Obergeschoss des Westflügels auf 150 Quadratmeter zu sehen sein werden (Foto: unten).

11. Das Mumienschieben im Kurhaus gilt mittlerweile schon als legendär. Manes Meckenstock macht Musik, und so erklärt sich die schräge Mischung der verschiedenen Gäste von selbst. Die Tanzveranstaltung für Leute von 30 bis 100 wechselt die Location. Am Samstag, 21. Januar, findet das erste Mumienschieben in der Sparrow's Lounge an der Kappeler Straße statt.

12. Die große, alte Himmelgeister Kastanie ist tot. Zwar ist der Rumpf vom Künstler Jörg Bäßler in einen Baumgeist verwandelt worden. Doch nach Künstlerangaben steht fest, dass der Stumpf irgendwann verrotten wird. Deshalb wollen wir der Himmelgeister Kastanie nicht mehr nachtrauern und hoffen, dass der kleine Nachfolger die Miniermotte überlebt.

13. Seit der Insolvenz von Schlecker vor vier Jahren fehlt in Wersten, dem bevölkerungsreichsten Stadtteil im Süden, immer noch ein Drogeriemarkt. Der soll an die Kölner Landstraße/Ecke Mergelgasse kommen. Fragt sich nur wann.

14. Sportpark Niederheid ohne Fußball-Damen und -Herren: Immerhin haben die Damen 1981 die Niederrhein-Meisterschaft gewonnen. Nach den Skandalen wurden die Teams zurückgezogen. Der größte Amateurverein Düsseldorfs braucht dringend wieder eine Elf.

15. Das Sonnenradfest in Garath, das alle zwei Jahre stattfindet, bekommt frischen Wind. Statt nur am Sonntag wird in 2017 an zwei Tagen gefeiert - mit Kitas, Schulen und Vereinen.

16. Der größte Heimatverein im Düsseldorfer Süden, der ABVU, wünscht sich seit langem eine Unterkunft für eine Geschäftsstelle und sein Archiv. Die alte Schule in Urdenbach wäre dafür ideal. Es wäre schön, wenn die Verhandlungen vorankommen würden.

17. Die Münchner Straße müsste für einen Tag voll gesperrt werden, vielleicht auch 48 Stunden lang. Wenn die Profis unter den Radfahrern beim Auftakt zur Tour de France einen Abstecher in den Düsseldorfer Süden machen. Die Strecke steht bekanntlich noch nicht fest. . . Man darf ja auch mal träumen dürfen.

Zusammengestellt von: esc, hel, t.b., wa.

Quelle: RP