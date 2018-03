später lesen Wasserrohrbruch in Düsseldorf Bürgersteig vor Edeka Zurheide sackt ab FOTO: Laura Ihme FOTO: Laura Ihme

Druckschwankungen im Düsseldorfer Wassernetz verursachten eine Unterspülung an der Berliner Allee. An an zahlreichen anderen Orten gab es Wasserrohrbrüche. Von Laura Ihme und Nicole Lange