Düsseldorf: 22-Jährige bei U-Bahn-Unfall getötet

Die Frau hatte auf der Kaiserswerther Straße eine anfahrende Bahn übersehen.

Gestern morgen wurde eine 22-Jährige Frau auf der Kaiserswerther Straße in Düsseldorf von einer U-Bahn überfahren. Sie starb noch an der Unfallstelle.

Nach Angaben der Polizei wollte die Frau gegen 7.30 Uhr die Fußgängerfurt der U-Bahn-Haltestelle "Messe Ost/Stockumer Kirchstraße" überqueren. Sie kam aus Richtung der Straße Am Hain, lief über die Kaiserswerther Straße und übersah die auf ihrer linken Seite aus Stadtrichtung kommende Bahn der Linie U78. Die Bahn prallte gegen die 22-Jährige, die junge Frau erlag noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen.

Der 51-jährige Fahrer der U-Bahn musste nach dem Unfall mit einem Schock ins Krankenhaus gebracht werden, konnte aber am Nachmittag wieder entlassen werden. Ein Unfallaufnahmeteam der Polizei sicherte die Spuren und fand neben der Frau auch ihre persönlichen Gegenstände zwischen den Gleisen. Ob die Frau durch ihr Handy oder ihre Kopfhörer abgelenkt war, könne die Polizei derzeit nicht beantworten, sagte Behördensprecherin Anja Kynast. Momentan seien Beamte noch mit den Ermittlungen zur genauen Unfallursache beschäftigt. Dazu werde laut auch ein Video der Rheinbahn ausgewertet, auf dem der Vorfall zu sehen ist. "Wir können ausschließen, dass sie ausgerutscht ist", sagte Kynast. Warum die junge Frau aber die U-Bahn übersehen hat, sei unklar. "Wir gehen aber davon aus, dass sie abgelenkt war", sagte die Sprecherin.

Geprüft werde auch, ob die Sicherheitsanlage an der Kreuzung funktioniert hatte: Normalerweise hätte die Frau durch orange Blinkleuchten und ein akustisches Warnsignal vor der herannahenden Bahn gewarnt sein müssen.

Während der Spurensicherung hatte die Polizei die Kreuzung Stockumer Kirchstraße/Am Hain und Kaiserswerther Straße in nördlicher Fahrtrichtung am Vormittag gesperrt. Der Verkehr wurde dazu bis etwa 10.30 Uhr in die Straße Am Hain umgeleitet.

(bur)