Düsseldorf: 240 Schwimmer trotzen der Kälte

Die Berufsschiffer auf dem Rhein sind nüchterne Gesellen. Und doch dürften sie bei diesem Anblick gestutzt haben, als sie am Samstag blaue Enten, schwarze Zylinder, rote Teufelshörner, einen Clownfisch, einen rosa Kranich und ein grünes Krokodil auf Deutschlands größtem Strom schwimmen sahen. Einige der 240 Teilnehmer des 52. Neujahrsschwimmens der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) hatten sich verkleidet und nahmen die gut acht Kilometer Distanz von der Kniebrücke bis zum Paradieshafen in Lörick in "unüblicher" Schwimmkleidung in Angriff.

Bei dem ungemütlichen Schmuddelwetter mussten sich die Teilnehmer allerhand einfallen lassen, um sich gegen die niedrigen Temperaturen im gerade mal drei Grad kalten Wasser zu wappnen. "Meistens ist die Luft kälter als das Wasser", sagt Franz Krüppel, gekleidet in einen dicken Neoprenanzug. Er war mit seinen 81 Jahren und der Erfahrung von mehr als 60 Jahren im Tauchsport der älteste Teilnehmer des Neujahrsschwimmens. Der "Neo" schützt nicht nur vor Kälte, sondern ist auch ideale Auftriebshilfe. Krüppel ist einer der "ewigen Wiederholungstäter". "Ich bin mindestens schon 25 mal beim Neujahrsschwimmen dabei gewesen." Aber auch den zwölfjährigen Zwillingen Anna und Adrian Allenstein war bei ihrem Debüt klar: Sie machen es sich muckelig. Bei der Kleidungswahl halfen die Eltern Jörg und Carolin, die bereits zum zehnten Mal wegen der Schwimmflossen rückwärts in den Rhein gingen. "Wir haben Neopren-Shorties, Neopren-T-Shirts und -Anzüge, Eiswesten, Neopren-Handschuhe, -Socken und -Füßlinge an. Uns kann nicht kalt werden", sagt Adrian. Und wenn doch, bestand jederzeit die Möglichkeit, in eines der acht DLRG-Begleitboote oder die Feuerwehr- und Polizeischiffe zu klettern.

An Land wurde die Strecke von DLRG- und Malteser-Rettungsfahrzeugen gesichert. "Wir haben auch 21 Sicherungsschwimmer im Wasser. Da kann nichts passieren", meinte DLRG-Sprecher Roland Scheidemann. Und es passierte auch nichts, denn alle Kontrollmarken, die mit Kabelbinder an den Neopren-Anzügen festgemacht waren, wurden von den Neujahrsschwimmern eigenhändig abgegeben.

