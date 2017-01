später lesen Düsseldorf-Flingern 27-Jähriger soll Kind in Freizeitbad sexuell belästigt haben Teilen

Ein Mädchen soll am Samstag von einem 27-Jährigen in einem Freizeitbad in Flingern sexuell belästigt worden sein. Der Tatverdächtige musste aufgrund mangelnder Haftgründe entlassen werden, berichtet die Polizei.