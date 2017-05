später lesen Düsseldorf 40-jähriger Mann stirbt nach Bergung aus dem Rhein 2017-05-28T18:42+0200 2017-05-29T00:00+0200

Bei einem Großeinsatz von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr, DLRG und der Polizei war der Mann in der Nacht zu gestern aus dem Rhein geborgen worden. Zwar hatte ein Notarzt ihn nach erfolgreicher Reanimation in die Uniklinik gebracht. Wie die Polizei bestätigte, starb der Mann jedoch gestern Mittag. Um 3.32 Uhr hatte die Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf der Notruf erreicht, dass Hilferufe aus dem Rhein in Höhe des Parlamentsufers zu hören waren. Mit Land- und Wasserrettungskräften wurde sofort eine umfangreiche Suche auf dem Wasser sowie im Uferbereich entlang des Stromes eingeleitet. Aus der Luft unterstützte ein Polizeihubschrauber die Helfer vor Ort.

