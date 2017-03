später lesen Düsseldorf 42-Jähriger liegt auf Straße und wird schwer verletzt 2017-03-19T19:16+0100 2017-03-20T00:00+0100

Warum der Mann, der am frühen Samstagmorgen gegen 4.30 Uhr am Joseph-Beuys-Ufer von einem 30-jährigen Autofahrer überrollt und dabei schwer verletzt wurde, überhaupt auf der Fahrbahn lag, weiß die Polizei nicht. Der 42-Jährige wird derzeit stationär behandelt. Ein Alkoholtest fiel zuvor positiv aus; die Polizei wartet nun auf das Ergebnis einer Blutprobe, die ihm in der Klinik genommen wurde.

