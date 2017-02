Urteil in Düsseldorf: 65 Stunden gemeinnützige Arbeit für eskalierten Abi-Scherz

Urteil in Düsseldorf

Das Amtsgericht Düsseldorf hat einen heute 19-Jährigen schuldig gesprochen – wegen gefährlicher Körperverletzung und Hausfriedensbruch. Er war 2016 an einem Abi-Streich beteiligt, bei dem ein Hausmeister einer Schule verprügelt worden war.

Der Jugendliche muss außerdem 500 Euro Schmerzensgeld an den Hausmeister und seine Familie zahlen, so das Urteil. Die Staatsanwältin sagte über den Vorfall: "Solche Abistreiche braucht keiner, will keiner, das war unter aller Kanone."

Vor rund einem Jahr hatte der Angeklagte nachts in Begleitung etlicher Mitschüler und mit Toilettenpapier und Ketchup im Gepäck ein Gymnasium an der Hansaallee heimgesucht. Was dort wohl als "Abi-Scherz" geplant war, ist dann aber eskaliert. Als der 46 Jahre alte Hausmeister der Schule die Eindringlinge einer fremden Schule auf dem Gelände bemerkte, kam es zum Gerangel. Außerdem wurde dem Hausmeister ein Finger gebrochen, er wurde niedergeschlagen und musste ebenfalls wegen einer Gesichtsprellung behandelt werden.

(wuk)