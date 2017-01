später lesen Düsseldorf 76-Jähriger rast mit Auto durch die Fußgängerzone Teilen

Für seinen Verteidiger war gestern vor dem Amtsgericht der 76-jährige Mandant nicht mehr als "ein Seniorenfahrer, der in einer Stresssituation womöglich falsch reagiert hat". Doch der Richter sah den Angeklagten als Straftäter, der wegen Nötigung von Fußgängern an einem verkaufsoffenen Sonntag in der City nun 900 Euro Strafe zahlen muss und seinen Führerschein los ist.